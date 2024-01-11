Stilleriyle Paris Moda Haftasına Gitse Asla Sırıtmayacak Yerli Dizi Karakterleri
Stilleriyle Paris Moda Haftasına Gitse Asla Sırıtmayacak Yerli Dizi Karakterleri
Türk televizyon tarihine pek çok karakter damga vursa da bazıları tarzlarıyla unutulmaz oluyor. Öyle ki bazı karakterleri son olarak on yıllar önce izlesek de stilleri her döneme uyuyor. Biz de tarzıyla konuşulan bu karakterleri derleyelim dedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bazı dizilerdeki karakterlerin stilleri öylesine iddialı ki izlediğimiz dizinin onlarca yıl öncesine ait olduğunu fark edemiyoruz. Çünkü bazı karakterlerin kıyafetlerinin modası asla geçmiyor.
Ekranların moda ikonu haline gelen bu karakterler aklımızdan bir türlü çıkmazken bir X kullanıcısı "En iyi stylinge sahip dizi karakteri" sorusunu ortaya atınca yanıtlar gecikmedi.
Gelen yanıtları aşağıya bırakıyoruz:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda