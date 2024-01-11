Görüş Bildir
Haberler
TV
Stilleriyle Paris Moda Haftasına Gitse Asla Sırıtmayacak Yerli Dizi Karakterleri

Stilleriyle Paris Moda Haftasına Gitse Asla Sırıtmayacak Yerli Dizi Karakterleri

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 11:31

Türk televizyon tarihine pek çok karakter damga vursa da bazıları tarzlarıyla unutulmaz oluyor. Öyle ki bazı karakterleri son olarak on yıllar önce izlesek de stilleri her döneme uyuyor. Biz de tarzıyla konuşulan bu karakterleri derleyelim dedik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bazı dizilerdeki karakterlerin stilleri öylesine iddialı ki izlediğimiz dizinin onlarca yıl öncesine ait olduğunu fark edemiyoruz. Çünkü bazı karakterlerin kıyafetlerinin modası asla geçmiyor.

Bazı dizilerdeki karakterlerin stilleri öylesine iddialı ki izlediğimiz dizinin onlarca yıl öncesine ait olduğunu fark edemiyoruz. Çünkü bazı karakterlerin kıyafetlerinin modası asla geçmiyor.

Ekranların moda ikonu haline gelen bu karakterler aklımızdan bir türlü çıkmazken bir X kullanıcısı "En iyi stylinge sahip dizi karakteri" sorusunu ortaya atınca yanıtlar gecikmedi.

Ekranların moda ikonu haline gelen bu karakterler aklımızdan bir türlü çıkmazken bir X kullanıcısı "En iyi stylinge sahip dizi karakteri" sorusunu ortaya atınca yanıtlar gecikmedi.

Gelen yanıtları aşağıya bırakıyoruz:

Gelen yanıtları aşağıya bırakıyoruz:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?