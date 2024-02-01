Survivor'da El Hareketi Çeken Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan Yasak Geldi

Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında rakip takıma el hareketi çeken Yunus Emre'nin o anları montajda atılmadığı için Survivor'da yayınlanmıştı. Son bölümde canlı yayınla ekranlara gelen Survivor'da Acun'un Yunus Emre'ye hareket yasağı koyduğu anlar çok konuşuldu.