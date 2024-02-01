Survivor'da El Hareketi Çeken Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan Yasak Geldi
Survivor'da El Hareketi Çeken Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan Yasak Geldi
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Olayların bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'te geçtiğimiz günlerde yine bir skandal yaşanmıştı.
Oyun esnasında rakip takımın tarafına karşı el hareketi yapan Yunus Emre'nin o anları montajla atılmadığı için tüm Türkiye aynı anda izlemişti.
Bu hareketiyle gündem olan Yunus Emre için herhangi bir açıklama gelmezken, son bölümde canlı olarak yayınlanan Survivor'da Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye bir yasak koydu.
"Canlı yayındayız. Yunus Emre, sen el salla vedalaş, konuşma ve hareket etme yasağın var" diyen Ilıcalı'nın Yunus Emre'nin sadece el sallamasına izin vermesi sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
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Söz konusu anlara gelen yorumları buraya bırakıyoruz:
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