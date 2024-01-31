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Survivor'da Aleyna'nın Kendi Şarkısıyla Dans Ettiği Anlara "Reklam" Tepkisi

Survivor'da Aleyna'nın Kendi Şarkısıyla Dans Ettiği Anlara "Reklam" Tepkisi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 22:20

Survivor'ın ardından müzik kariyerine başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın son bölümündeki dans şovuyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacıların tek tek dans ettiği gecede kendi şarkısıyla dans eden Aleyna'ya tepki yağdı.

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Survivor All Star 2024'ün son bölümüne yarışmacıların danslarıyla yarıştığı anlar damgasını vurdu.

Survivor All Star 2024'ün son bölümüne yarışmacıların danslarıyla yarıştığı anlar damgasını vurdu.

Her bir yarışmacı özel dans şovlarıyla jüri üyelerinden puan toplarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı geceye damgasını vurdu.

Her bir yarışmacı özel dans şovlarıyla jüri üyelerinden puan toplarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı geceye damgasını vurdu.

Survivor'ın ardından müzik sektörüne giren Aleyna'nın kendi şarkısı olan Dominik'le dans etmesine izleyiciler 'reklam' tepkisi verdi.

Survivor'ın ardından müzik sektörüne giren Aleyna'nın kendi şarkısı olan Dominik'le dans etmesine izleyiciler 'reklam' tepkisi verdi.

Önce Aleyna'nın dansını paylaşalım:

Dansa gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:

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