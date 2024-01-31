Survivor'da Aleyna'nın Kendi Şarkısıyla Dans Ettiği Anlara "Reklam" Tepkisi
Survivor'da Aleyna'nın Kendi Şarkısıyla Dans Ettiği Anlara "Reklam" Tepkisi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star 2024'ün son bölümüne yarışmacıların danslarıyla yarıştığı anlar damgasını vurdu.
Her bir yarışmacı özel dans şovlarıyla jüri üyelerinden puan toplarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı geceye damgasını vurdu.
Survivor'ın ardından müzik sektörüne giren Aleyna'nın kendi şarkısı olan Dominik'le dans etmesine izleyiciler 'reklam' tepkisi verdi.
Önce Aleyna'nın dansını paylaşalım:
Dansa gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda