İzdivaç Programlarıyla Tanıdığımız Solmaz Çiros'un Cardi B'den Hallice Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, dansları ve güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Bir süre sonra gündemden düşen ve ortalıklarda görünmeyen Solmaz, kilo almış ve pek çok estetik yaptırmış haliyle görüntülenmişti. Ancak bu defa o kadar değişmiş ki, gördüğümüzün Solmaz olduğuna ikna olmakta zorluk çektik!