İzdivaç Programlarıyla Tanıdığımız Solmaz Çiros'un Cardi B'den Hallice Son Halini Görenler Tanıyamadı!
İzdivaç Programlarıyla Tanıdığımız Solmaz Çiros'un Cardi B'den Hallice Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, dansları ve güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Bir süre sonra gündemden düşen ve ortalıklarda görünmeyen Solmaz, kilo almış ve pek çok estetik yaptırmış haliyle görüntülenmişti. Ancak bu defa o kadar değişmiş ki, gördüğümüzün Solmaz olduğuna ikna olmakta zorluk çektik!
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Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla hayatımıza giren Solmaz Çiros, o dönemin en popüler isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
Kıvrak danslarıyla çok beğenilen Solmaz, programdan sonra bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde oynamıştı.
Çok geçmeden gözden kaybolan Solmaz'ın aldığı kilolar ve yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka birine dönüştüğüne tanık olmuştuk.
Bir anda karşımıza şöyle çıkınca tanıyamamış, fazlasıyla şok olmuştuk.
"Daha ne kadar değişebilir ki?" diye düşünürken Cardi B'ye dönüştüğünü görünce gözlerimize inanamadık!
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Siz Cardi B'ye benzettiniz mi?
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