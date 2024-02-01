Kubilay Aka ve Dilber'le Daha Konuşacak Çok Şeyimizin Olduğu İnci Taneleri'nin 2. Bölümüne Gelen Yorumlar
Kubilay Aka ve Dilber'le Daha Konuşacak Çok Şeyimizin Olduğu İnci Taneleri'nin 2. Bölümüne Gelen Yorumlar
İlk bölümüyle beklentimizi arşa çıkaran İnci Taneleri, olayların gittikçe karmaşıklaştığı ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Rıza Kocaoğlu ve Kubilay Aka'nın kadroya dahil olduğu bölümde tempo da yükseldi. Dilber'in yeni dans sahnesiyle ekrana kilitlendiğimiz bölüme bakalım hangi yorumlar yapılmış?
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Rıza Kocaoğlu ve Kubilay Aka'nın kadrosuna dahil olduğu İnci Taneleri, ikinci bölümüyle ekrana geldi.
Ancak karakterleri henüz çözmek için çok erken... Onları ilerleyen haftalarda daha iyi anlayacağımızı umuyoruz.
Ayça yine okulda sorun yaşıyor ama Azem Hocayla oldukça uysal ilerliyor. Bakalım sorunları ne kadar sürede çözülecek?
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