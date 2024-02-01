Dilan'ın Hasta mı Yoksa Hamile mi Olduğuna Karar Veremediğimiz Kan Çiçekleri Fragmanına Yorum Yağdı

Kan Çiçekleri dizisinde izleyicinin şüphelendiği bir durum sonunda netlik kazanıyor. Dilan'ın açılan iştahı ve artan tripleriyle hamile olduğunu düşünmeye başlamıştık bile. Ancak bölüm sonunda bayılan Dilan'ın hasta olduğunun düşünülmesi ortalığı karıştırmıştı. Fragmandan Dilan'ın hamile olduğunu düşünen izleyici derin bir oh çekti!