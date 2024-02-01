Görüş Bildir
Haberler
TV
Dilan'ın Hasta mı Yoksa Hamile mi Olduğuna Karar Veremediğimiz Kan Çiçekleri Fragmanına Yorum Yağdı

Dilan'ın Hasta mı Yoksa Hamile mi Olduğuna Karar Veremediğimiz Kan Çiçekleri Fragmanına Yorum Yağdı

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
01.02.2024 - 19:12

Kan Çiçekleri dizisinde izleyicinin şüphelendiği bir durum sonunda netlik kazanıyor. Dilan'ın açılan iştahı ve artan tripleriyle hamile olduğunu düşünmeye başlamıştık bile. Ancak bölüm sonunda bayılan Dilan'ın hasta olduğunun düşünülmesi ortalığı karıştırmıştı. Fragmandan Dilan'ın hamile olduğunu düşünen izleyici derin bir oh çekti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Midesi bulanan, her fırsatta Baran'a atarlanan ve iştahı açılan Dilan izleyiciyi içten içe sevindirmeye başlamıştı.

Midesi bulanan, her fırsatta Baran'a atarlanan ve iştahı açılan Dilan izleyiciyi içten içe sevindirmeye başlamıştı.

Ancak Dilan'ın hamile olduğunu düşünen izleyici, bölüm sonunda bir hastalık riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ancak Dilan'ın hamile olduğunu düşünen izleyici, bölüm sonunda bir hastalık riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Dilan'ın genetik bir hastalığı olabileceği üzerinde duruldu. Ancak fragmanın son sahnesinde Dilan ve Baran'ın güzel bir haber aldığı görülüyor.

Dilan ve Baran'ın mutluluğu karşısında güzel haber aldıklarını düşünen izleyici, yaptığı yorumlarla izleyiciyi coşturdu!

Dilan ve Baran'ın mutluluğu karşısında güzel haber aldıklarını düşünen izleyici, yaptığı yorumlarla izleyiciyi coşturdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz fragmanı izleyince ne düşündünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Siz fragmanı izleyince ne düşündünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın