Dilan'ın Hasta mı Yoksa Hamile mi Olduğuna Karar Veremediğimiz Kan Çiçekleri Fragmanına Yorum Yağdı
Dilan'ın Hasta mı Yoksa Hamile mi Olduğuna Karar Veremediğimiz Kan Çiçekleri Fragmanına Yorum Yağdı
Kan Çiçekleri dizisinde izleyicinin şüphelendiği bir durum sonunda netlik kazanıyor. Dilan'ın açılan iştahı ve artan tripleriyle hamile olduğunu düşünmeye başlamıştık bile. Ancak bölüm sonunda bayılan Dilan'ın hasta olduğunun düşünülmesi ortalığı karıştırmıştı. Fragmandan Dilan'ın hamile olduğunu düşünen izleyici derin bir oh çekti!
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Midesi bulanan, her fırsatta Baran'a atarlanan ve iştahı açılan Dilan izleyiciyi içten içe sevindirmeye başlamıştı.
Ancak Dilan'ın hamile olduğunu düşünen izleyici, bölüm sonunda bir hastalık riskiyle karşı karşıya kaldı.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Dilan'ın genetik bir hastalığı olabileceği üzerinde duruldu. Ancak fragmanın son sahnesinde Dilan ve Baran'ın güzel bir haber aldığı görülüyor.
Dilan ve Baran'ın mutluluğu karşısında güzel haber aldıklarını düşünen izleyici, yaptığı yorumlarla izleyiciyi coşturdu!
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Siz fragmanı izleyince ne düşündünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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