İnci Taneleri'ndeki Pavyon Dansıyla Gündem Olan Hazar Ergüçlü Eleştirilere Yanıt Verdi
İnci Taneleri'ndeki Pavyon Dansıyla Gündem Olan Hazar Ergüçlü Eleştirilere Yanıt Verdi
İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, kendisine yönelik eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.
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Son dönemde gündemden düşmeyen konuların başında kesinlikle Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisindeki karakteri Dilber var.
Pavyonda çalışan Dilber karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Ergüçlü'nün dansından sahnede giydiği kıyafete kadar yorum yağarken, haliyle eleştiriler de gelmişti.
Dizideki performansını hayranlıkla izlediğimiz Hazar Ergüçlü eleştiriler karşısında sessizliğini korurken, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sonunda yanıt verdi.
İnci Taneleri setinden fotoğraflar paylaşan Ergüçlü, paylaşımlarının altına "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" yazdı.
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