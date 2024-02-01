Şoke Eden Ayrılık: Şahane Hayatım'ın Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti

Ece AĞAZADE benim çok keyif aldığım bir karakter oldu. Sizler de çok sevdiniz biliyorum, aldığım yorumlarda gördüm hepsini. Tek bir kötü yorum yoktu. Ne mutlu! İzleyicilere, yorumlara, sahiplenişinize, gösterdiğiniz kocaman sevginize ve tabii ki @foxturkiye @ayyapim @sahanehayatimtv hayatım ekibine sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Hep yanımda olan ve desteğini benden asla esirgemeyen çok sevdiğim menajerim @banukuruoglu @banukuruoglumanagement çok teşekkürler…. Yönetmenlerime ve tabii ki sette çalıştığım TÜM ekip arkadaşlarıma. Hepiniz ayrı ayrı dünya tatlısıydınız ve harika geçen 4 bölüm çektik sizlerle. Harika projelerde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize kocaman sarılıyorum 🤍🤍🤍