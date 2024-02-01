Şoke Eden Ayrılık: Şahane Hayatım'ın Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti
Şoke Eden Ayrılık: Şahane Hayatım'ın Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsmi NOW olarak değişen FOX ekranlarının en sevilen dizilerinden Şahane Hayatım hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk, Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı diziye geçtiğimiz bölümlerde Ece Uslu dahil olmuştu.
Son olarak Karagül dizisinde karşılıklı çalıştığı Hilal Altınbilek'le tekrardan çalışma şansı yaşayan Ece Uslu, dizide Ece karakterine hayat veriyordu.
Diziye dahil olduğu andan itibaren olumlu yorumlar alan Ece Uslu izleyiciler tarafından çok sevilirken, dizinin reytingleri gözle görülür şekilde artmıştı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini belirten Ece Uslu bu paylaşımıyla izleyicileri epey üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Duygularımız resmen böyle. Umarız kendisini bir an önce yeni projelerde görürüz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın