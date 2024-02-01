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Şoke Eden Ayrılık: Şahane Hayatım'ın Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti

Şoke Eden Ayrılık: Şahane Hayatım'ın Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 17:29

Yeni ismi NOW olan FOX ekranlarının sevilen dizisi Şahane Hayatım'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından biri Instagram hesabından diziden ayrıldığını açıkladı.

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İsmi NOW olarak değişen FOX ekranlarının en sevilen dizilerinden Şahane Hayatım hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İsmi NOW olarak değişen FOX ekranlarının en sevilen dizilerinden Şahane Hayatım hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk, Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı diziye geçtiğimiz bölümlerde Ece Uslu dahil olmuştu.

Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk, Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı diziye geçtiğimiz bölümlerde Ece Uslu dahil olmuştu.

Son olarak Karagül dizisinde karşılıklı çalıştığı Hilal Altınbilek'le tekrardan çalışma şansı yaşayan Ece Uslu, dizide Ece karakterine hayat veriyordu.

Son olarak Karagül dizisinde karşılıklı çalıştığı Hilal Altınbilek'le tekrardan çalışma şansı yaşayan Ece Uslu, dizide Ece karakterine hayat veriyordu.

Diziye dahil olduğu andan itibaren olumlu yorumlar alan Ece Uslu izleyiciler tarafından çok sevilirken, dizinin reytingleri gözle görülür şekilde artmıştı.

Diziye dahil olduğu andan itibaren olumlu yorumlar alan Ece Uslu izleyiciler tarafından çok sevilirken, dizinin reytingleri gözle görülür şekilde artmıştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini belirten Ece Uslu bu paylaşımıyla izleyicileri epey üzdü.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini belirten Ece Uslu bu paylaşımıyla izleyicileri epey üzdü.
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Ece AĞAZADE benim çok keyif aldığım bir karakter oldu. Sizler de çok sevdiniz biliyorum, aldığım yorumlarda gördüm hepsini. Tek bir kötü yorum yoktu. Ne mutlu! İzleyicilere, yorumlara, sahiplenişinize, gösterdiğiniz kocaman sevginize ve tabii ki @foxturkiye @ayyapim @sahanehayatimtv hayatım ekibine sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Hep yanımda olan ve desteğini benden asla esirgemeyen çok sevdiğim menajerim @banukuruoglu @banukuruoglumanagement çok teşekkürler…. Yönetmenlerime ve tabii ki sette çalıştığım TÜM ekip arkadaşlarıma. Hepiniz ayrı ayrı dünya tatlısıydınız ve harika geçen 4 bölüm çektik sizlerle. Harika projelerde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize kocaman sarılıyorum 🤍🤍🤍

Duygularımız resmen böyle. Umarız kendisini bir an önce yeni projelerde görürüz.

Duygularımız resmen böyle. Umarız kendisini bir an önce yeni projelerde görürüz.

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