Aile Dizisinin Kamera Arkasında Kıvanç Tatlıtuğ'un Kafasını Vuran Serenay Sarıkaya'ya Verdiği Tepki Güldürdü

Salı gecesi final bölümüyle ekranlara veda eden Aile dizisinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. İlk bölümde yer alan buluşma sahnesi çekilirken başını arabaya vuran Serenay Sarıkaya'ya beklenmedik bir tepkide bulunan Kıvanç Tatlıtuğ herkesi güldürdü.