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Aile Dizisinin Kamera Arkasında Kıvanç Tatlıtuğ'un Kafasını Vuran Serenay Sarıkaya'ya Verdiği Tepki Güldürdü

Aile Dizisinin Kamera Arkasında Kıvanç Tatlıtuğ'un Kafasını Vuran Serenay Sarıkaya'ya Verdiği Tepki Güldürdü

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
01.02.2024 - 16:17

Salı gecesi final bölümüyle ekranlara veda eden Aile dizisinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. İlk bölümde yer alan buluşma sahnesi çekilirken başını arabaya vuran Serenay Sarıkaya'ya beklenmedik bir tepkide bulunan Kıvanç Tatlıtuğ herkesi güldürdü.

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Geçtiğimiz Salı akşamı Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı son kez izledik...

Geçtiğimiz Salı akşamı Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı son kez izledik...

Devin'in zorlu hamilelik ve doğum sürecini izlediğimiz final bölümünde Devin'in son ana kadar göremeyince öldü sandık, ekran başında ölüp ölüp dirildik!

Devin'in zorlu hamilelik ve doğum sürecini izlediğimiz final bölümünde Devin'in son ana kadar göremeyince öldü sandık, ekran başında ölüp ölüp dirildik!

Mutsuz sonlara karşıyız!

Ekranlara kilitlendiğimiz final bölümü herkes tarafından beğenildi. Tek hüznümüz bu kadar başarılı bir kadroyu bir daha bir arada izleyemeyecek olmamız...

Ekranlara kilitlendiğimiz final bölümü herkes tarafından beğenildi. Tek hüznümüz bu kadar başarılı bir kadroyu bir daha bir arada izleyemeyecek olmamız...

Tüm 'aile'yi bir arada ve mutlu görüp sonlandırdığımız Aile serüveni, ekibin paylaştığı kamera arkası görüntülerle taçlandı.

Tüm 'aile'yi bir arada ve mutlu görüp sonlandırdığımız Aile serüveni, ekibin paylaştığı kamera arkası görüntülerle taçlandı.

Kamera arkası görüntülerinde Serenay Sarıkaya'nın ilk bölümde yer alan ikonik ilk buluşma sahnesi çekilirken başını vurduğu anlar da verildi.

Kamera arkası görüntülerinde Serenay Sarıkaya'nın ilk bölümde yer alan ikonik ilk buluşma sahnesi çekilirken başını vurduğu anlar da verildi.
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Serenay'ın kafasını vurmasını bozuntuya vermeyen Kıvanç Tatlıtuğ, verdiği tepkiyle herkesi güldürdü.

Sosyal medyada viral olan görüntülere de yorum yağdı.

Sosyal medyada viral olan görüntülere de yorum yağdı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Çok rahat çok profesyonel 😂

Çok rahat çok profesyonel 😂
twitter.com
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Valla ne diyelim, özleyeceğiz sizi Aslan ve Devin!

Valla ne diyelim, özleyeceğiz sizi Aslan ve Devin!
twitter.com

Kamera arkası görüntülerinin tamamını da buradan izleyebilirsiniz 👇

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