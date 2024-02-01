Peynir Demiyor muyduk? Kıvanç Tatlıtuğ Aile Setinde Herkese Poz Verdirirken Bakın Ne Demiş!
Peynir Demiyor muyduk? Kıvanç Tatlıtuğ Aile Setinde Herkese Poz Verdirirken Bakın Ne Demiş!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin birbirinden komik kamera arkası görüntüleri de seyirciyle paylaşıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un herkese poz verdirmek için söylediği cümle ise dikkatlerden kaçmadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde olduğu Aile, geçtiğimiz sezona damgasını vurdu.
Sezonun en başarılı yapımlarından olan Aile, 30. bölümüyle seyirciye veda etti.
Dizinin final bölümünün ardından, kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.
Aile setinin kamera arkasında, öyle bir an vardı ki herkesi şaşkına çevirdi! Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu arkadaşlarına poz verdirmek için hep bir ağızdan "senin ben" dedirtti!
İşte birçok kişinin gözyaşlarıyla izlediği o sahne;
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O anların sosyal medyada paylaşılmasıyla da birbirinden komik yorumlar yapıldı;
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"Bir de onlara bakın."
'Ailecek' böyleler! 😂
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İnşallah diyelim!
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