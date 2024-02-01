Görüş Bildir
Haberler
TV
Peynir Demiyor muyduk? Kıvanç Tatlıtuğ Aile Setinde Herkese Poz Verdirirken Bakın Ne Demiş!

Peynir Demiyor muyduk? Kıvanç Tatlıtuğ Aile Setinde Herkese Poz Verdirirken Bakın Ne Demiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.02.2024 - 15:30

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin birbirinden komik kamera arkası görüntüleri de seyirciyle paylaşıldı. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un herkese poz verdirmek için söylediği cümle ise dikkatlerden kaçmadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde olduğu Aile, geçtiğimiz sezona damgasını vurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde olduğu Aile, geçtiğimiz sezona damgasını vurdu.

Uzun bir aradan sonra bir araya gelen ikilinin partnerliği oldukça sevildi. Hiçbir hafta aksiyonun eksik olmadığı Aile, başarılı isimleri de buluşturdu.

Sezonun en başarılı yapımlarından olan Aile, 30. bölümüyle seyirciye veda etti.

Sezonun en başarılı yapımlarından olan Aile, 30. bölümüyle seyirciye veda etti.

Aslan ve Devin karakterlerinin ter köşe yaptığı final bölümü, oldukça duygusaldı. Öyle ki seyirciler, final bölümünde gözyaşlarına hakim olamadıklarını paylaştılar.

Dizinin final bölümünün ardından, kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.

Dizinin final bölümünün ardından, kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.

Ay Yapım tarafından paylaşılan kamera arkası görüntüleri büyük ilgi çekti. Özellikle de Devin karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın set halleri, sosyal medyada çokça konuşuldu.

Aile setinin kamera arkasında, öyle bir an vardı ki herkesi şaşkına çevirdi! Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu arkadaşlarına poz verdirmek için hep bir ağızdan "senin ben" dedirtti!

Aile setinin kamera arkasında, öyle bir an vardı ki herkesi şaşkına çevirdi! Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu arkadaşlarına poz verdirmek için hep bir ağızdan "senin ben" dedirtti!

Tabii Aile'nin final bölümünde, bu sahnenin izleyenleri gözyaşlarına boğduğunu da hatırlatalım!

İşte birçok kişinin gözyaşlarıyla izlediği o sahne;

İçeriğin Devamı Aşağıda

O anların sosyal medyada paylaşılmasıyla da birbirinden komik yorumlar yapıldı;

O anların sosyal medyada paylaşılmasıyla da birbirinden komik yorumlar yapıldı;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Bir de onlara bakın."

"Bir de onlara bakın."
twitter.com

'Ailecek' böyleler! 😂

'Ailecek' böyleler! 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İnşallah diyelim!

İnşallah diyelim!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?