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İnci Taneleri'nde Dans Şovu Devam Ediyor: "Ben Yola Gelmem" Diyen Dilber Dansıyla Kendine Hayran Bıraktı

İnci Taneleri'nde Dans Şovu Devam Ediyor: "Ben Yola Gelmem" Diyen Dilber Dansıyla Kendine Hayran Bıraktı

themyscira - Misafir Editör
01.02.2024 - 22:33

İnci Taneleri daha yayınlanmaya başlamadan Dilber'in dansı meşhur olmuştu bile! Hazar Ergüçlü'nün uğruna eğitim aldığı dansları o kadar beğenildi ki viral olmayı başardı. İkinci bölümüyle ekrana gelen dizide yine bir dans şovu izledik ve hayranlığımızı gizleyemedik!

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İnci Taneleri'nin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz Dilber'in dansını herkes çok beğendi. Kısa sürede viral olan dansın tamamını izlemek için izleyici fazlasıyla sabırsızlandı.

İnci Taneleri'nin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz Dilber'in dansını herkes çok beğendi. Kısa sürede viral olan dansın tamamını izlemek için izleyici fazlasıyla sabırsızlandı.

25 Şubat'ta yayın hayatına başlamasının ardından da haklı bekleyişimiz büyük bir beğeniyle son buldu.

25 Şubat'ta yayın hayatına başlamasının ardından da haklı bekleyişimiz büyük bir beğeniyle son buldu.

Hazar Ergüçlü bu rolün ve dansın üstesinden mükemmel bir şekilde geliyor gerçekten!

İlk bölümde izlediğimiz dans sahnesinin detayları:

2. bölümde de muhteşem bir dans izledik Dilber'den! Üstelik şarkıda geçen "neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" sözleri oldukça manidardı.

Dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü, bu sözlerle fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi çünkü.

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Siz yeni dansı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz yeni dansı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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