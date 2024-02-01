İnci Taneleri'nde Dans Şovu Devam Ediyor: "Ben Yola Gelmem" Diyen Dilber Dansıyla Kendine Hayran Bıraktı
İnci Taneleri'nde Dans Şovu Devam Ediyor: "Ben Yola Gelmem" Diyen Dilber Dansıyla Kendine Hayran Bıraktı
İnci Taneleri daha yayınlanmaya başlamadan Dilber'in dansı meşhur olmuştu bile! Hazar Ergüçlü'nün uğruna eğitim aldığı dansları o kadar beğenildi ki viral olmayı başardı. İkinci bölümüyle ekrana gelen dizide yine bir dans şovu izledik ve hayranlığımızı gizleyemedik!
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İnci Taneleri'nin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz Dilber'in dansını herkes çok beğendi. Kısa sürede viral olan dansın tamamını izlemek için izleyici fazlasıyla sabırsızlandı.
25 Şubat'ta yayın hayatına başlamasının ardından da haklı bekleyişimiz büyük bir beğeniyle son buldu.
2. bölümde de muhteşem bir dans izledik Dilber'den! Üstelik şarkıda geçen "neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" sözleri oldukça manidardı.
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Siz yeni dansı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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