İnci Taneleri'nde Dans Şovu Devam Ediyor: "Ben Yola Gelmem" Diyen Dilber Dansıyla Kendine Hayran Bıraktı

İnci Taneleri daha yayınlanmaya başlamadan Dilber'in dansı meşhur olmuştu bile! Hazar Ergüçlü'nün uğruna eğitim aldığı dansları o kadar beğenildi ki viral olmayı başardı. İkinci bölümüyle ekrana gelen dizide yine bir dans şovu izledik ve hayranlığımızı gizleyemedik!