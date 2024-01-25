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İnci Taneleri'nde Haftalardır Beklediğimiz Dilber'in Dans Sahnesi Yayınlandı, Ortalık Alev Aldı 🔥

İnci Taneleri'nde Haftalardır Beklediğimiz Dilber'in Dans Sahnesi Yayınlandı, Ortalık Alev Aldı 🔥

Yılmaz Erdoğan
themyscira - Misafir Editör
25.01.2024 - 21:21 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 22:05

Sonunda o büyük gün geldi çattı, İnci Taneleri yayın hayatına başladı! Dizinin haftalardır beklenen sahnesi yayınlandı. Dilber'i sahnede, meşhur dansıyla izledik, ortalık şenlendi!

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İnci Taneleri yayın hayatına başladı, heyecanlı bekleyişimiz artık son buldu!

İnci Taneleri yayın hayatına başladı, heyecanlı bekleyişimiz artık son buldu!

Haftalardır beklediğimiz Dilber'in dansını da artık bütünüyle izleme şerefine eriştik.

Haftalardır beklediğimiz Dilber'in dansını da artık bütünüyle izleme şerefine eriştik.

Ne yalan söyleyelim, ortalık şenlendi gerçekten!

Ne yalan söyleyelim, ortalık şenlendi gerçekten!

O meşhur sahneyi sizler için böyle bırakalım!

Merakla beklenen sahneye yorum yağdı!

Merakla beklenen sahneye yorum yağdı!
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Siz Dilber'in dansını nasıl buldunuz?

Siz Dilber'in dansını nasıl buldunuz?
twitter.com

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