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Pavyon Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'yü Gerçek Pavyon Dansçısı Yorumladı

Pavyon Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'yü Gerçek Pavyon Dansçısı Yorumladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.01.2024 - 17:47

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi, ortalığı kasıp kavurdu. Ergüçlü'nün dansıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, dansın başarısı ise merak konusu oldu. 

Biz de gerçek bir pavyon dansçısından Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını yorumlamasını istedik!

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Yılmaz Erdoğan, hem senaryosunu üstlendiği hem de oyunculuğunu yaptığı İnci Taneleri dizisiyle yıllar sonra ekrana dönüyor.

Yılmaz Erdoğan, hem senaryosunu üstlendiği hem de oyunculuğunu yaptığı İnci Taneleri dizisiyle yıllar sonra ekrana dönüyor.

25 Ocak'ta ilk bölümüyle ekranlarda olacak olan İnci Taneleri'nin kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda İnci Taneleri'nin yayınlanan ilk fragmanı ise büyük ses getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda İnci Taneleri'nin yayınlanan ilk fragmanı ise büyük ses getirdi.

Fragmanın bir bölümünde, Dilber karakterine hayat veren 

Hazar Ergüçlü'nün pavyonda dans ettiği anlara yer verildi. Ergüçlü'nün bu dansı ise sosyal medyada çok konuşuldu. 

Hazar Ergüçlü'nün ders aldığı kişilere dair farklı iddialar ortaya atıldı.

Peki bu denli popüler olan Hazar Ergüçlü'nün dansını, gerçek bir pavyon dansçısı nasıl yorumlar? Sizin için sorduk!

Peki bu denli popüler olan Hazar Ergüçlü'nün dansını, gerçek bir pavyon dansçısı nasıl yorumlar? Sizin için sorduk!

Bir pavyon dansçısı, Hazar Ergüçlü'nün bu dansını yorumladı. Öncelikle kendisi 'yalnız bu kırmızı çiçekli elbise tam pavyona uygun' diyerek başladı söze!

Ardından Ergüçlü'nün dansına dair 'İlk oynamasına göre aşırı iyi. Ben çok başarılı buldum, çok beğendim.' yorumunda bulundu.

"Bir gün pavyona yolu düşerse birlikte oynamayı çok isterim."

"Bir gün pavyona yolu düşerse birlikte oynamayı çok isterim."

Hazar Ergüçlü'nün özellikle eğilerek dans ettiği kısmın oldukça dikkat çekici olduğunu belirten sanatçı, 'O bölüm Ankara'da çok dikkat çekti' ifadelerine de yer veriyor.

Ayrıca Ergüçlü'nün dansında kendisine eşlik eden sanatçı da Ankara'da çok tanınan bir isim. "Bir süre onunla birlikte çalışmıştım."

Ayrıca Ergüçlü'nün dansında kendisine eşlik eden sanatçı da Ankara'da çok tanınan bir isim. "Bir süre onunla birlikte çalışmıştım."

Peki pavyon dansçısı, bu dansa dair başka ne yorumlarda bulundu?

Aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz! 👇🏻

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İnci Taneleri 1. Bölüm Özel! Hazar Ergüçlü'yü Gerçek Pavyon Dansçısı Yorumladı!

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