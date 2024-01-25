Pavyon Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'yü Gerçek Pavyon Dansçısı Yorumladı

Bir pavyon dansçısı, Hazar Ergüçlü'nün bu dansını yorumladı. Öncelikle kendisi 'yalnız bu kırmızı çiçekli elbise tam pavyona uygun' diyerek başladı söze!

Ardından Ergüçlü'nün dansına dair 'İlk oynamasına göre aşırı iyi. Ben çok başarılı buldum, çok beğendim.' yorumunda bulundu.