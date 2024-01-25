Pavyon Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'yü Gerçek Pavyon Dansçısı Yorumladı
Pavyon Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'yü Gerçek Pavyon Dansçısı Yorumladı
İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi, ortalığı kasıp kavurdu. Ergüçlü'nün dansıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, dansın başarısı ise merak konusu oldu.
Biz de gerçek bir pavyon dansçısından Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını yorumlamasını istedik!
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Yılmaz Erdoğan, hem senaryosunu üstlendiği hem de oyunculuğunu yaptığı İnci Taneleri dizisiyle yıllar sonra ekrana dönüyor.
Geçtiğimiz haftalarda İnci Taneleri'nin yayınlanan ilk fragmanı ise büyük ses getirdi.
Peki bu denli popüler olan Hazar Ergüçlü'nün dansını, gerçek bir pavyon dansçısı nasıl yorumlar? Sizin için sorduk!
"Bir gün pavyona yolu düşerse birlikte oynamayı çok isterim."
Ayrıca Ergüçlü'nün dansında kendisine eşlik eden sanatçı da Ankara'da çok tanınan bir isim. "Bir süre onunla birlikte çalışmıştım."
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İnci Taneleri 1. Bölüm Özel! Hazar Ergüçlü'yü Gerçek Pavyon Dansçısı Yorumladı!
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