Survivor'dan Elenen Seda Aktuğlu Ada Yaşantısındaki Her Şeyi İfşa Etti
Survivor'dan Elenen Seda Aktuğlu Ada Yaşantısındaki Her Şeyi İfşa Etti
Kısa süren Survivor macerasının her anında farklı bir olaya imza atan Seda Aktuğlu, yarışmanın ardından Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Ada yaşantısını anlatan Aktuğlu, yarışmacılar hakkında söyledikleriyle ortalığı karıştırdı.
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SMS olsaydı rahatlıkla finale kadar gidebilecek potansiyeldeki Seda Aktuğlu Survivor'dan ilk elenen yarışmacılardan biri oldu.
Survivor'da bir ilk yaşatarak polis baskınına bile sebep olan Seda yarışmadaki tavırlarıyla gergin atmosferi bir nebze olsun hafifletse de yarışma performansının düşük olması nedeniyle arkadaşları tarafından potaya atıldı ve oyunda rakibine elendi.
Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken Seda Aktuğlu ada yaşantısını konuşmak için Survivor Ekstra'ya konuk olurken, söylemleriyle adanın dışında da ortalığı karıştırdı.
Neredeyse her yarışmacı hakkında konuşan Seda Aktuğlu, Mavi takımda gruplaşma olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Mavi takımda gruplaşma var. Ogeday ve Yasin’in grubu, Seda’nın grubu. Sahra ile İstanbul’da yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez, adada suratıma bakmıyordu. Ne sıklıkla görüşüyorsunuz diye sordular, Sahra ‘hiç’ dedi. Oturup ağladım.”
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“Ogeday gizli gizli Damla’yı destekliyor, ona uygun eşleşmeler yapıp onun parlamasını sağlıyor. Seda ise kötü olduğu oyunlarda bile çok güzel algı yönetiyor.”
Seda Ocak hakkında bir detayı daha anlatan Seda Aktuğlu, Seda'nın yarım soğanına göz diktiğini anlattı:
“Ödül cezalısıydım. Bir yarım soğanım vardı. Düello öncesi yerim dedim. Seda durmadan, bir soğan olsa da yesek, bu yemeğe soğan iyi gider diyordu. Taktı, o soğanı yiyecek. Soğanı yanımda gezdiriyordum.”
Son olarak Nefise'yi mercek altına alan Seda, “Nefise’yi diğerlerinden ayrı tutuyorum. Begüm ile arası çok iyi olmasına rağmen bana, ‘Seda abla istersen boş oy atabilirim, aranızda pek bir performans farkı yok, kimsenin hakkına girmek istemem’ dedi. Nefise çok adil bir kız.” sözleriyle Nefise'yi övmeden geçmedi.
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