Survivor'ı Mizahına Alet Ederek Bizleri Güldüren Goygoyseverler
Survivor'ı Mizahına Alet Ederek Bizleri Güldüren Goygoyseverler
Survivor'da Ünlüler takımından peş peşe yarışmacılar yarışmaya veda ederken, goygoy da eksik olmuyor tabii ki. Yarışmacıların eğlenceli hallerini kaçırmayıp mizahla harmanlayanları sizler için derledik!
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