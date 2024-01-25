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Survivor'ı Mizahına Alet Ederek Bizleri Güldüren Goygoyseverler

Survivor'ı Mizahına Alet Ederek Bizleri Güldüren Goygoyseverler

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 17:00 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 17:01

Survivor'da Ünlüler takımından peş peşe yarışmacılar yarışmaya veda ederken, goygoy da eksik olmuyor tabii ki. Yarışmacıların eğlenceli hallerini kaçırmayıp mizahla harmanlayanları sizler için derledik!

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