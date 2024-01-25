Meriç Aral'ın Sandık Kokusu Dizisindeki Oyunculuk Performansı Gündem Oldu!
Meriç Aral'ın Sandık Kokusu Dizisindeki Oyunculuk Performansı Gündem Oldu!
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine sonradan dahil olan Meriç Aral'ın son bölümdeki oyunculuk performansı beğenilmedi. Aral, Hande Erçel'le karşılaştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisi sakin sakin tatlı bir şekilde ekranlarda seyir zevki veriyor.
Yeni oyuncuların dahil olduğu dizide son olarak Meriç Aral'ı görmüştük. Aral, üvey babasına aşık olup kaçan bir kadını canlandırıyor.
Son bölümde ise Irmak rolüne hayat veren Meriç Aral'ın performansı beğenilmedi. Ağlama sahnesi epey eleştiri aldı.
Hande Erçel'le karşılaştırılan Meriç Aral'ın daha kötü olduğu söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyunculuğu kötü mü sizce de?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda