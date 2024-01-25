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Meriç Aral'ın Sandık Kokusu Dizisindeki Oyunculuk Performansı Gündem Oldu!

Meriç Aral'ın Sandık Kokusu Dizisindeki Oyunculuk Performansı Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
25.01.2024 - 12:12

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine sonradan dahil olan Meriç Aral'ın son bölümdeki oyunculuk performansı beğenilmedi. Aral, Hande Erçel'le karşılaştırıldı.

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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisi sakin sakin tatlı bir şekilde ekranlarda seyir zevki veriyor.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisi sakin sakin tatlı bir şekilde ekranlarda seyir zevki veriyor.

Yeni oyuncuların dahil olduğu dizide son olarak Meriç Aral'ı görmüştük. Aral, üvey babasına aşık olup kaçan bir kadını canlandırıyor.

Yeni oyuncuların dahil olduğu dizide son olarak Meriç Aral'ı görmüştük. Aral, üvey babasına aşık olup kaçan bir kadını canlandırıyor.

Karakter gelir gelmez de tepki çekmişti.

Son bölümde ise Irmak rolüne hayat veren Meriç Aral'ın performansı beğenilmedi. Ağlama sahnesi epey eleştiri aldı.

Hande Erçel'le karşılaştırılan Meriç Aral'ın daha kötü olduğu söylendi.

Hande Erçel'le karşılaştırılan Meriç Aral'ın daha kötü olduğu söylendi.
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Oyunculuğu kötü mü sizce de?

Oyunculuğu kötü mü sizce de?

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