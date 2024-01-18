Sandık Kokusu'nda Üvey Babasıyla İlişki Yaşayan Kadın Karakter Tartışmalara Neden Oldu
Sandık Kokusu'nda Üvey Babasıyla İlişki Yaşayan Kadın Karakter Tartışmalara Neden Oldu
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi ilgi çekici senaryosuyla her Çarşamba izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.
Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi zaten oldukça heyecanlı ilerlerken, diziye Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin kızı Irmak olarak Meriç Aral katıldı.
Irmak karakterinin dizide ne gibi etkisi olacağı izleyiciler tarafından epey merak edilirken, Irmak'ın üvey babasıyla ilişki yaşadığı için annesinden uzak durduğu gerçeğiyle ekran başına kilitlendik.
Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı anı hepimiz hissederken, bu ilişki üçgeninin önümüzdeki bölümlerde nasıl işleneceği merak ediliyor.
İşte sosyal medyada gündem olan o sahne:
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Söz konusu sahne izleyicileri çok sinirlendirirken sosyal medya tepki tweetleriyle yıkıldı:
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