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Sandık Kokusu'nda Üvey Babasıyla İlişki Yaşayan Kadın Karakter Tartışmalara Neden Oldu

Sandık Kokusu'nda Üvey Babasıyla İlişki Yaşayan Kadın Karakter Tartışmalara Neden Oldu

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 09:32

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi ilgi çekici senaryosuyla ekran yolculuğuna devam ederken, dizideki Irmak karakterinin annesi Filiz'in eşiyle ilişki yaşaması izleyicileri dumura uğrattı.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi ilgi çekici senaryosuyla her Çarşamba izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi ilgi çekici senaryosuyla her Çarşamba izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi zaten oldukça heyecanlı ilerlerken, diziye Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin kızı Irmak olarak Meriç Aral katıldı.

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi zaten oldukça heyecanlı ilerlerken, diziye Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin kızı Irmak olarak Meriç Aral katıldı.

Irmak karakterinin dizide ne gibi etkisi olacağı izleyiciler tarafından epey merak edilirken, Irmak'ın üvey babasıyla ilişki yaşadığı için annesinden uzak durduğu gerçeğiyle ekran başına kilitlendik.

Irmak karakterinin dizide ne gibi etkisi olacağı izleyiciler tarafından epey merak edilirken, Irmak'ın üvey babasıyla ilişki yaşadığı için annesinden uzak durduğu gerçeğiyle ekran başına kilitlendik.

Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı anı hepimiz hissederken, bu ilişki üçgeninin önümüzdeki bölümlerde nasıl işleneceği merak ediliyor.

Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı anı hepimiz hissederken, bu ilişki üçgeninin önümüzdeki bölümlerde nasıl işleneceği merak ediliyor.

İşte sosyal medyada gündem olan o sahne:

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Söz konusu sahne izleyicileri çok sinirlendirirken sosyal medya tepki tweetleriyle yıkıldı:

Söz konusu sahne izleyicileri çok sinirlendirirken sosyal medya tepki tweetleriyle yıkıldı:
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Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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