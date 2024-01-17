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Survivor'da Seda Aktuğlu'nun Öfkeden Deliye Dönüp "Gevşek Cacık" Diye Söylenmesi Herkesi Güldürdü!

Survivor'da Seda Aktuğlu'nun Öfkeden Deliye Dönüp "Gevşek Cacık" Diye Söylenmesi Herkesi Güldürdü!

survivor
themyscira - Misafir Editör
18.01.2024 - 01:19

Survivor All Star'ın en ikonik, en eğlenceli karakterlerinin başında gelen Seda Aktuğlu, yarışmaya renk katmaya devam ediyor. Bu kez öfkesine tanık olduğumuz Seda 'Keşke hep sinirlense' diye düşündürdü doğrusu. Gelin bakalım bu kez neler yapmış?

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Seda Aktuğlu Survivor'ın gelmiş geçmiş en ikonik karakterlerinden biri. Onun kendine has tavırları, enerjisi ve adada yaptıkları izleyici tarafından oldukça eğlenceli bulunuyor.

Seda Aktuğlu Survivor'ın gelmiş geçmiş en ikonik karakterlerinden biri. Onun kendine has tavırları, enerjisi ve adada yaptıkları izleyici tarafından oldukça eğlenceli bulunuyor.

All Star yeni başlamasına rağmen sezonun en başında bombayı patlatmıştı hatırlarsanız.

All Star yeni başlamasına rağmen sezonun en başında bombayı patlatmıştı hatırlarsanız.

Kolombiya'ya ödül oyununa gittikten sonra bir genç kızın telefonunu kullanmak isteyen, ardından not yazan Seda tüm yarışmacıların gözaltına alınmasına sebep olmuştu.

Kolombiya'ya ödül oyununa gittikten sonra bir genç kızın telefonunu kullanmak isteyen, ardından not yazan Seda tüm yarışmacıların gözaltına alınmasına sebep olmuştu.

Detaylar:

Yaptıklarıyla izleyiciyi o kadar eğlendiriyor ki daha fazlası gelmez diye düşündüğümüz anlar da oluyor.

Yaptıklarıyla izleyiciyi o kadar eğlendiriyor ki daha fazlası gelmez diye düşündüğümüz anlar da oluyor.

Bu kez de yarışma sonrası sinirlenen Seda, öfkesini kusma tarzıyla izleyiciyi kırdı geçirdi.

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"Bundan sonra çirkinlik, çirkeflik bende" diyen Seda'ya sosyal medyadan yorum yağdı.

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Siz bu sinirli hallerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu sinirli hallerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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