Survivor'da Seda Aktuğlu'nun Öfkeden Deliye Dönüp "Gevşek Cacık" Diye Söylenmesi Herkesi Güldürdü!

Survivor All Star'ın en ikonik, en eğlenceli karakterlerinin başında gelen Seda Aktuğlu, yarışmaya renk katmaya devam ediyor. Bu kez öfkesine tanık olduğumuz Seda 'Keşke hep sinirlense' diye düşündürdü doğrusu. Gelin bakalım bu kez neler yapmış?