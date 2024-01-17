Dizisi Final Kararı Almıştı: Aras Bulut İynemli'ye Deha Dizisinde Güzel Oyuncunun Eşlik Edeceği İddia Edildi!

Bir süredir TV ekranlarından uzak olan Aras Bulut İynemli, Deha dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Show TV'de yayınlanacak dizide matematik dehası Devran'ı canlandıracak İynemli'nin partnerinin belli olduğu iddia edildi. Bakalım güzel oyuncu kimmiş?