Dizisi Final Kararı Almıştı: Aras Bulut İynemli'ye Deha Dizisinde Güzel Oyuncunun Eşlik Edeceği İddia Edildi!
Dizisi Final Kararı Almıştı: Aras Bulut İynemli'ye Deha Dizisinde Güzel Oyuncunun Eşlik Edeceği İddia Edildi!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Bir süredir TV ekranlarından uzak olan Aras Bulut İynemli, Deha dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Show TV'de yayınlanacak dizide matematik dehası Devran'ı canlandıracak İynemli'nin partnerinin belli olduğu iddia edildi. Bakalım güzel oyuncu kimmiş?
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Aras Bulut İynemli uzun süredir TV ekranlarında rol almıyordu.
En son Çukur ile birlikte izlediğimiz İynemli, bu performansıyla unutulmaz bir işe imza atmıştı.
Dizinin final yaptığı 2021 yılından bu yana yalnızca dijitale işler yapan ünlü oyuncu, sonunda TV izleyicisiyle buluşuyor!
Bir matematik dehasını canlandıracağı Deha adlı diziyle izleyici karşısına çıkacak İynemli'ye kimin eşlik edeceği henüz bilinmiyordu.
Damla Serim'in kaleme aldığı ve Show TV'de yayınlanacak dizi için bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
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İddiaya göre Ne Gemiler Yaktım'ın final kararı almasının ardından Devrim Özkan ile anlaşmaya varılmış.
Deha dizisinde Aras Bulut İynemli'ye partner olarak Devrim Özkan eşlik edecekmiş.
Bu iddia gerçek mi değil mi henüz bilinmese de oldukça güçlü görünüyor.
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