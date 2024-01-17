Nasıl Çekildi? Kızılcık Şerbeti Fatih, Ayna Kırdığı Sahnenin Kamera Arkasını Paylaştı
Nasıl Çekildi? Kızılcık Şerbeti Fatih, Ayna Kırdığı Sahnenin Kamera Arkasını Paylaştı
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden her hafta kamera arkası görüntüler gelirken, dizinin Fatih'i Doğukan Güngör ayna kırdığı sahnenin nasıl çekildiğini gösteren bir video paylaştı.
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Ekranların fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Fatih ve Doğa'nın evlenmesiyle iki zıt ailenin hayatlarının kökünden değiştiğini anlatan dizi Cuma akşamlarının tartışmasız galibi olurken, bu konudaki en büyük etmenlerden biri de hem dizi ekibinin hem de oyuncuların sosyal medyayı aktif kullanmaları.
Dizinin resmi hesapları neredeyse her hafta kamera arkası görüntüler paylaşırken, buna bazı zamanlar oyuncular da dahil oluyor.
Kamera arkası paylaşma akımına son katılan oyuncu dizinin Fatih'i Doğukan Güngör olurken, Güngör 41. bölümden bir sahnenin nasıl çekildiğini gösteren bir videoyu X hesabında paylaştı.
41. bölümde Doğa'ya yeniden evlenme teklifi eden Fatih'in Doğa'dan "Ben başkasıyla birlikte oldum" lafını duyar duymaz aynaya yumruk attığı sahnenin kamera arkasını paylaşan Güngör, böylece merak edilenlere de yanıt vermiş oldu.
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İşte Doğukan Güngör'ün o paylaşımı:
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