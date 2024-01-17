Dilber'in Dansını Canlandırdılar: Çok Güzel Hareketler 2'den Çok Konuşulacak 'İnci Taneleri' Skeci
Dilber'in Dansını Canlandırdılar: Çok Güzel Hareketler 2'den Çok Konuşulacak 'İnci Taneleri' Skeci
Kanal D ekranlarının merakla beklenen dizisi İnci Taneleri için geri sayım başlamışken, BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı filmdeki meşhur Dilber sahnesi Çok Güzel Hareketler 2'de skeç olarak seyirci karşısına çıktı.
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BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi için geri sayım başlamışken, merakla beklenen dizi özellikle bir sahnesiyle gündemden düşmek bilmedi.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin yer aldığı tanıtım fragmanında Ergüçlü'nün enfes dansı ve arkada çalan müzik hala aklımızdan çıkmazken, "Dilber evin barkın yok mu?" akımı sosyal medyayı kasıp kavurdu.
25 Ocak günü ekran hayatına başlayacak İnci Taneleri izleyiciyi sabırsızlandırırken, yine BKM ve Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğündeki Çok Güzel Hareketler 2 programı dizideki Dilber karakterini sahneye taşıdı.
Dilber'in dansını skeç olarak sahneye taşıyan Çok Güzel Hareketler ekibinin bu performansı henüz televizyonda yayınlanmazken, izleyicilerden biri o anları kayıt altına almış.
İşte Çok Güzel Hareketler 2'den çok konuşulacak İnci Taneleri skeci:
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