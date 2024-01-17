Kalbimizde Yara Oldular: Yıllar Geçse de Bir Türlü Aşamadığımız Yerli Dizi Replikleri
Kalbimizde Yara Oldular: Yıllar Geçse de Bir Türlü Aşamadığımız Yerli Dizi Replikleri
Bazı dizi replikleri yıllar geçse de her zaman aklımızın bir köşesinde yer edinir. X'teki yerli dizi izleyicileri de aşamadıkları dizi repliklerini paylaştılar.
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Türk televizyonlarında yayınlanan bazı diziler izleyicileri öylesine etki altında bırakıyor ki yıllar geçse de unutamıyoruz.
Unutamadığımız ve sık sık tekrarlarını izlediğimiz yerli diziler olurken, bazen bu durum unutulmaz dizi repliklerine evriliyor.
Kalbimizde bir yara olan ve yıllar geçse de aşamadığımız dizi replikleri herkes için farklı olurken, söz konusu olay sosyal medyaya taşındı ve X kullanıcıları bir türlü aşamadıkları dizi repliklerini paylaştılar.
İşte o repliklerden bazıları:
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