İtiraf Gibi İtiraf: Somer Şef, MasterChef'te En Sinir Olduğu Yarışmacıları Açıkladı
İtiraf Gibi İtiraf: Somer Şef, MasterChef'te En Sinir Olduğu Yarışmacıları Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=3QBUG...
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Yarışma hakkındaki soruları yanıtlayan Somer Şef, en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri / YouTube
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MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk oldu.
Özel hayatının yanı sıra MasterChef konusunda da konuşan Somer Şef'i Berfu Yenenler'le oyun oynarken çektiği bir soru epey terletti.
"MasterChef'te en sinir olduğun yarışmacı kimdi?" sorusunu yanıtlayan Somer Şef iki yarışmacıya sinir olduğunu açıkladı.
İlk olarak MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın ismini veren Somer Şef, ilk tanıştıklarında ona gıcık olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"İlk başlarda Serhat'a bayağı gıcık olmuştum. Çünkü geldi ukalalık yaptı falan ya ben çok rahat yaparım diye. Sonra tanıdıkça çok sevdim tabii."
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Serhat'ın ardından bir yarışmacıya daha sinir olduğunu belirten Somer Şef bu yarışmacının ilk sezondan olduğunu söylerken, ismini tüm ısrarlara rağmen vermedi.
Yarışmacılara sinir olmaktan ziyade potansiyellerine ortaya koyamamalarından dolayı öğretmenlik güdüsüyle kızdığını belirten Somer Şef, Güzide'nin yarışmanın başında bilerek elenmesine epey üzüldüğünü belirtti.
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