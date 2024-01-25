Müge Anlı'daki Cinayet Zanlısı Zeynel'in Daha Önce de Birini Öldürdüğü Ortaya Çıktı
Müge Anlı'daki Cinayet Zanlısı Zeynel'in Daha Önce de Birini Öldürdüğü Ortaya Çıktı
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atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Ali Diken olayı işleniyor.
Ailesinin kayıp ihbarıyla programda aranan Ali Diken'in öldüğü ortaya çıkarken, Ali'yi kimin öldürdüğü araştırılmaya başlanmıştı.
Programa da dahil olan Ali Diken'in arkadaşı Zeynel'in şüpheli hareketleri polislerin dikkatini çekerken, Zeynel'in kaçmaya çalışırken yakalanması ve cinayeti itiraf etmesiyle Ali Diken cinayeti aydınlanmıştı.
Ali Diken cinayeti hakkında konuşan Müge Anlı, katil Zeynel'in aslında daha önce de bir cinayet işlediğini söyleyince tüm stüdyo buz kesti.
Zeynel'in tutuklanmasının ardından eşi İlknur'un polislerle konuştuğunu belirten Müge Anlı, eşi Zeynel'in Ağustos ayında kaybolan kız kardeşini de öldürdüğünü ve çevreye hamile kalıp kaçtığını söylediğini anlattı.
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Ağustos ayında baldızını daha sonra da kurye arkadaşı Ali Diken'i öldüren Zeynel, şimdi iki cinayet suçuyla yargılanacak.
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