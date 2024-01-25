Müge Anlı'daki Cinayet Zanlısı Zeynel'in Daha Önce de Birini Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Müge Anlı'daki Ali Diken olayı uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Diken'i kimin öldürdüğünü araştıran Anlı katilin programa da katılan Zeynel olduğunu açıklamıştı. Müge Anlı, Zeynel'in daha önce de cinayet işlediğini duyurdu.