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Müge Anlı'daki Cinayet Zanlısı Zeynel'in Daha Önce de Birini Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Müge Anlı'daki Cinayet Zanlısı Zeynel'in Daha Önce de Birini Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 11:19

Müge Anlı'daki Ali Diken olayı uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Diken'i kimin öldürdüğünü araştıran Anlı katilin programa da katılan Zeynel olduğunu açıklamıştı. Müge Anlı, Zeynel'in daha önce de cinayet işlediğini duyurdu.

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atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Ali Diken olayı işleniyor.

atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Ali Diken olayı işleniyor.

Ailesinin kayıp ihbarıyla programda aranan Ali Diken'in öldüğü ortaya çıkarken, Ali'yi kimin öldürdüğü araştırılmaya başlanmıştı.

Ailesinin kayıp ihbarıyla programda aranan Ali Diken'in öldüğü ortaya çıkarken, Ali'yi kimin öldürdüğü araştırılmaya başlanmıştı.

Programa da dahil olan Ali Diken'in arkadaşı Zeynel'in şüpheli hareketleri polislerin dikkatini çekerken, Zeynel'in kaçmaya çalışırken yakalanması ve cinayeti itiraf etmesiyle Ali Diken cinayeti aydınlanmıştı.

Programa da dahil olan Ali Diken'in arkadaşı Zeynel'in şüpheli hareketleri polislerin dikkatini çekerken, Zeynel'in kaçmaya çalışırken yakalanması ve cinayeti itiraf etmesiyle Ali Diken cinayeti aydınlanmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ali Diken cinayeti hakkında konuşan Müge Anlı, katil Zeynel'in aslında daha önce de bir cinayet işlediğini söyleyince tüm stüdyo buz kesti.

Ali Diken cinayeti hakkında konuşan Müge Anlı, katil Zeynel'in aslında daha önce de bir cinayet işlediğini söyleyince tüm stüdyo buz kesti.

Zeynel'in tutuklanmasının ardından eşi İlknur'un polislerle konuştuğunu belirten Müge Anlı, eşi Zeynel'in Ağustos ayında kaybolan kız kardeşini de öldürdüğünü ve çevreye hamile kalıp kaçtığını söylediğini anlattı.

Zeynel'in tutuklanmasının ardından eşi İlknur'un polislerle konuştuğunu belirten Müge Anlı, eşi Zeynel'in Ağustos ayında kaybolan kız kardeşini de öldürdüğünü ve çevreye hamile kalıp kaçtığını söylediğini anlattı.
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Ağustos ayında baldızını daha sonra da kurye arkadaşı Ali Diken'i öldüren Zeynel, şimdi iki cinayet suçuyla yargılanacak.

Ağustos ayında baldızını daha sonra da kurye arkadaşı Ali Diken'i öldüren Zeynel, şimdi iki cinayet suçuyla yargılanacak.

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