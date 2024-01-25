Görüş Bildir
Haberler
TV
FOX'un Yeni İsmi NOW TV Goygoycuların Diline Düştü

FOX'un Yeni İsmi NOW TV Goygoycuların Diline Düştü

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 09:50

FOX'un Disney tarafından satın alınmasının ardından yeni ismi açıklandı. NOW TV olarak açıklanan yeni kanal ismi haliyle goygoycuların diline düşmeden edemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz aylarda Disney grubunun satın aldığı FOX'un isminin ve logosunun değişeceğine dair iddialar ortalarda dolaşırken sonunda beklenen oldu.

Geçtiğimiz aylarda Disney grubunun satın aldığı FOX'un isminin ve logosunun değişeceğine dair iddialar ortalarda dolaşırken sonunda beklenen oldu.

Burada bahsetmiştik:

Yeni ismi NOW TV olan FOX TV'nin bu ani değişimi haliyle yargılansa da büyük çoğunluk söz konusu olayı goygoy malzemesi yaptı.

Yeni ismi NOW TV olan FOX TV'nin bu ani değişimi haliyle yargılansa da büyük çoğunluk söz konusu olayı goygoy malzemesi yaptı.

En büyük goygoy malzemesi NOW TV'yi büyüklerimiz nasıl telaffuz edecek olurken, bu değişimin ne zaman dilimize pelesenk olacağı da ayrıca ayrı bir konu.

En büyük goygoy malzemesi NOW TV'yi büyüklerimiz nasıl telaffuz edecek olurken, bu değişimin ne zaman dilimize pelesenk olacağı da ayrıca ayrı bir konu.
twitter.com

İşte FOX'un yeni ismi NOW TV'ye gelen tepkiler:

İşte FOX'un yeni ismi NOW TV'ye gelen tepkiler:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu değişimi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?