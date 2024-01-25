FOX'un Yeni İsmi NOW TV Goygoycuların Diline Düştü
FOX'un Yeni İsmi NOW TV Goygoycuların Diline Düştü
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Geçtiğimiz aylarda Disney grubunun satın aldığı FOX'un isminin ve logosunun değişeceğine dair iddialar ortalarda dolaşırken sonunda beklenen oldu.
Yeni ismi NOW TV olan FOX TV'nin bu ani değişimi haliyle yargılansa da büyük çoğunluk söz konusu olayı goygoy malzemesi yaptı.
En büyük goygoy malzemesi NOW TV'yi büyüklerimiz nasıl telaffuz edecek olurken, bu değişimin ne zaman dilimize pelesenk olacağı da ayrıca ayrı bir konu.
İşte FOX'un yeni ismi NOW TV'ye gelen tepkiler:
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Peki siz bu değişimi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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