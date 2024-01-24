Final Yapan "Ne Gemiler Yaktım" Oyuncularının Birbirlerine Vedası Sizi Hüzünlendirecek
Final Yapan "Ne Gemiler Yaktım" Oyuncularının Birbirlerine Vedası Sizi Hüzünlendirecek
Show TV ekranlarında yayınlanan 'Ne Gemiler Yaktım' dizisi düşük reytingleri nedeniyle birkaç haftalık ekran yolculuğunun ardından final kararı aldı. Dizinin oyuncularının birbirlerine veda ettikleri anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'dan kötü haber geldi.
Çok iddialı başlayan dizi reytinglerde umduğunu bulamaması nedeniyle final kararıyla karşılaştı.
Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin rol aldığı dizi için 8. bölümde final kararı alınırken, dizinin final bölümünü çeken oyuncular gözyaşlarına boğuldu.
Final bölümünün son sahnesini çeken oyunculardan Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın hüngür hüngür ağlaması dikkatlerden kaçmazken, rol arkadaşları Erkan Kolçak Köstendil'in onları sakinleştirmesi herkesi hüzünlendirdi.
İşte o anlar:
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