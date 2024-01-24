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Eski Sevgilisi İçin "Ne Arzularım Varmış, Onu Arıyorum" Diyen Kadın Herkesi Hayrete Düşürdü

Eski Sevgilisi İçin "Ne Arzularım Varmış, Onu Arıyorum" Diyen Kadın Herkesi Hayrete Düşürdü

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 17:41

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına bomba bir itiraf damgasını vurdu. Canlı yayında eski sevgilisiyle özel yaşamını anlatan izleyici herkesi hayrete düşürdü.

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'da yine programa damga vuracak anlar yaşandı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'da yine programa damga vuracak anlar yaşandı.

Aile Terapisti ve danışmanı Serhat Yabancı ile canlı yayına bağlanan izleyicilerin itiraflarını değerlendiren Nur Viral, yayına gelen bir itirafla neye uğradığını şaşırdı.

Aile Terapisti ve danışmanı Serhat Yabancı ile canlı yayına bağlanan izleyicilerin itiraflarını değerlendiren Nur Viral, yayına gelen bir itirafla neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı biriyle aşk yaşadığını anlatan kadın o dönem yaşadıklarını hala unutamadığını şu sözlerle dile getirdi:

Sosyal medya üzerinden tanıştığı biriyle aşk yaşadığını anlatan kadın o dönem yaşadıklarını hala unutamadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben ilk gülüm lafını ilk güzel sözü bu insandan duydum. Şu anda 40 yaşındayım 3 sene öncesinden bahsediyorum. Başka şehirdeydi ben gidiyorum yanına, denize giriyoruz ama çok mutluyuz."

"Ben ilk gülüm lafını ilk güzel sözü bu insandan duydum. Şu anda 40 yaşındayım 3 sene öncesinden bahsediyorum. Başka şehirdeydi ben gidiyorum yanına, denize giriyoruz ama çok mutluyuz."

'Hatta bir sefer o böyle denizde yüzüyor baktım böyle uzaktan dedim ki; Yarabbi dünyanın en mutlu kadını benim herhalde dedim ya böyle bir mutluluk ya rabbi bana nasıl nasıl bana nasip oldu diye...'

Bu kişiyle beraber ticarete de atıldığını belirten kadın daha sonra sevgilisinin eski eşiyle tekrardan evlendiğini ve 1 milyon TL maddi kayıp yaşadığını söyledi.

Bu kişiyle beraber ticarete de atıldığını belirten kadın daha sonra sevgilisinin eski eşiyle tekrardan evlendiğini ve 1 milyon TL maddi kayıp yaşadığını söyledi.
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İtirafta bulunan kadın şimdilerde aile evine dönmemek için tekrardan evlendiğini belirtirken, eşiyle birliktelik yaşamadığını ve eski sevgilisiyle yaşadıklarını aradığını şu sözlerle belirtti:

İtirafta bulunan kadın şimdilerde aile evine dönmemek için tekrardan evlendiğini belirtirken, eşiyle birliktelik yaşamadığını ve eski sevgilisiyle yaşadıklarını aradığını şu sözlerle belirtti:

"Ben içimde nasıl bir insanmışım içimde ne tutkularım ne arzularım varmış. Tesettürlü usturuplu bir insanım ama onunla öyle bir şey yaşadık ki onu arıyorum ya."

"Ben içimde nasıl bir insanmışım içimde ne tutkularım ne arzularım varmış. Tesettürlü usturuplu bir insanım ama onunla öyle bir şey yaşadık ki onu arıyorum ya."

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