Eski Sevgilisi İçin "Ne Arzularım Varmış, Onu Arıyorum" Diyen Kadın Herkesi Hayrete Düşürdü
Eski Sevgilisi İçin "Ne Arzularım Varmış, Onu Arıyorum" Diyen Kadın Herkesi Hayrete Düşürdü
Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına bomba bir itiraf damgasını vurdu. Canlı yayında eski sevgilisiyle özel yaşamını anlatan izleyici herkesi hayrete düşürdü.
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'da yine programa damga vuracak anlar yaşandı.
Aile Terapisti ve danışmanı Serhat Yabancı ile canlı yayına bağlanan izleyicilerin itiraflarını değerlendiren Nur Viral, yayına gelen bir itirafla neye uğradığını şaşırdı.
Sosyal medya üzerinden tanıştığı biriyle aşk yaşadığını anlatan kadın o dönem yaşadıklarını hala unutamadığını şu sözlerle dile getirdi:
"Ben ilk gülüm lafını ilk güzel sözü bu insandan duydum. Şu anda 40 yaşındayım 3 sene öncesinden bahsediyorum. Başka şehirdeydi ben gidiyorum yanına, denize giriyoruz ama çok mutluyuz."
Bu kişiyle beraber ticarete de atıldığını belirten kadın daha sonra sevgilisinin eski eşiyle tekrardan evlendiğini ve 1 milyon TL maddi kayıp yaşadığını söyledi.
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İtirafta bulunan kadın şimdilerde aile evine dönmemek için tekrardan evlendiğini belirtirken, eşiyle birliktelik yaşamadığını ve eski sevgilisiyle yaşadıklarını aradığını şu sözlerle belirtti:
"Ben içimde nasıl bir insanmışım içimde ne tutkularım ne arzularım varmış. Tesettürlü usturuplu bir insanım ama onunla öyle bir şey yaşadık ki onu arıyorum ya."
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