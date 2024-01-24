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Müge Anlı’da Aranıyordu: Kurye Ali Diken’in Katili Yakalandı

Müge Anlı’da Aranıyordu: Kurye Ali Diken’in Katili Yakalandı

Müge Anlı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 17:27

Müge Anlı’nın programında kayıp olarak aranan kurye Ali Diken’in katilinin, programa katılan ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Z.B. olduğu tespit edildi. Müge Anlı’nın programından da kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak suçunu itiraf etti.

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Antalya’da kuryelik yapan 32 yaşındaki Ali Diken’den haber alamayan yakınları, önce polise başvurdu, sonrasında ise Müge Anlı’nın sunduğu programa katıldı.

Antalya’da kuryelik yapan 32 yaşındaki Ali Diken’den haber alamayan yakınları, önce polise başvurdu, sonrasında ise Müge Anlı’nın sunduğu programa katıldı.

Programda kayıp olarak aranan Ali Diken’in öldüğü ortaya çıktı.

Programda kayıp olarak aranan Ali Diken’in öldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı’nın programına da katılan ve şüpheli hareketler sergileyen Ali Diken’in arkadaşı Z.B., polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Müge Anlı’nın programına da katılan ve şüpheli hareketler sergileyen Ali Diken’in arkadaşı Z.B., polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cansız bedeni gömdüğünü itiraf etti.

Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cansız bedeni gömdüğünü itiraf etti.

Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.

Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.

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