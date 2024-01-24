Müge Anlı’da Aranıyordu: Kurye Ali Diken’in Katili Yakalandı

Müge Anlı’nın programında kayıp olarak aranan kurye Ali Diken’in katilinin, programa katılan ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Z.B. olduğu tespit edildi. Müge Anlı’nın programından da kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak suçunu itiraf etti.