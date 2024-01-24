Müge Anlı’da Aranıyordu: Kurye Ali Diken’in Katili Yakalandı
Müge Anlı’da Aranıyordu: Kurye Ali Diken’in Katili Yakalandı
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Antalya’da kuryelik yapan 32 yaşındaki Ali Diken’den haber alamayan yakınları, önce polise başvurdu, sonrasında ise Müge Anlı’nın sunduğu programa katıldı.
Programda kayıp olarak aranan Ali Diken’in öldüğü ortaya çıktı.
Müge Anlı’nın programına da katılan ve şüpheli hareketler sergileyen Ali Diken’in arkadaşı Z.B., polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı.
Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cansız bedeni gömdüğünü itiraf etti.
Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.
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