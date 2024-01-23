Programı Onedio'yla Açtı! Müge Anlı En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülüne Kavuştu
Programı Onedio'yla Açtı! Müge Anlı En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülüne Kavuştu
Geçtiğimiz aylar siz değerli okuyucularımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da bir anket hazırlamıştık. 'Ne Seneydi Be Ödüllerinin' verildiği ve her kategoriden adayların olduğu anketimizde 350 bin kişi katıldı. Müge Anlı'da En İyi Gündüz Kuşağı Programı kategorisinde birinciliği yakaladı. Ödül gönderdiğimiz Müge Anlı Onedio'ya sevgilerini canlı yayında, programında bizlere iletti.
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Yediden yetmişe herkesin severek izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her gün reytinglerde kendini gösteriyor.
Samimiyeti ve hak edene, hak ettiği cevabı vermesiyle gönlümüzde taht kuran ve bazen söylemediğimiz cümlelerimize tercüman olan Müge Anlı hepimizin ailesinden biri gibi.
Programındaki olaylar ve olayları çözüm yolları hepimize farklı bir bakış açısı kazandırdı aslında.
Bu başarıya kimse sessiz kalamazdı haklı olarak. En güvenilir ünlüler arasında da adını büyük harflerle yazdıran Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda sizlere sunduğumuz bir anketimizde de birinciliğe ulaştı.
Her yıl düzenlediğimiz ve okuyucularımız katılımıyla, Ne Seneydi Be Ödüllerini sunduğumuz bir anketimiz var.
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350 bin kişinin katıldığı anketimizde En İyi Gündüz Kuşağı Programı kategorisinde de Müge Anlı ödüle layık oldu.
Programını ödülümüzle açan Müge Anlı şu cümleleri kurdu: "Onedio yılın enlerini seçtiği ve 350 bin kişinin katıldığı 'Ne Seneydi Be' anket ve halk oylamasında 'En İyi Gündüz Kuşağı' ödülünü programımıza verdi. Çok teşekkür ediyorum, Onedio'dan aldığımız çokuncu ödül oldu. Sizlerin sayesinde, sizlerin oylamasıyla, halk oylamasıyla... Bu oylama benim çok hoşuma gitti, kim ne oy veriyor görüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Onedio'ya. Güzel haberleriyle de her zaman programımızın yanında duruyorlar." dedi.
Yılın ilk ödülü olduğunu da söyleyen Müge Anlı Onedio'ya sevgilerini de dile getirdi. Biz de kendisini çok seviyor ve daha birçok ödülde kendisini görmek istiyoruz. Siz değerli okuyucularımıza da anketimize katıldığınız için teşekkür ediyoruz!
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