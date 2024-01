Programı Onedio'yla Açtı! Müge Anlı En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülüne Kavuştu

Geçtiğimiz aylar siz değerli okuyucularımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da bir anket hazırlamıştık. 'Ne Seneydi Be Ödüllerinin' verildiği ve her kategoriden adayların olduğu anketimizde 350 bin kişi katıldı. Müge Anlı'da En İyi Gündüz Kuşağı Programı kategorisinde birinciliği yakaladı. Ödül gönderdiğimiz Müge Anlı Onedio'ya sevgilerini canlı yayında, programında bizlere iletti.