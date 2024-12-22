23 – 29 Aralık 2024 Haftanın Yantrası Rahu Yantra
23 – 29 Aralık 2024 Haftanın Yantrası Rahu Yantra
Rahu Yantra, Vedik astrolojide Rahu gezegeninin enerjisini kullanmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Çok sayıda fayda sağladığına ve bireylerin engelleri aşmasına, kariyer gelişimini artırmasına ve ilişkileri geliştirmesine yardımcı olduğuna inanılmaktadır.
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Rahu Yantra'nın kökenini ve sembolizmini keşfedeceğiz, faydalarını tartışacağız ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimatlar vereceğiz.
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Haftanın kristali siyah ve yeşil oniks
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