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23 – 29 Aralık 2024 Haftanın Yantrası Rahu Yantra

etiket 23 – 29 Aralık 2024 Haftanın Yantrası Rahu Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 00:25

Rahu Yantra, Vedik astrolojide Rahu gezegeninin enerjisini kullanmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Çok sayıda fayda sağladığına ve bireylerin engelleri aşmasına, kariyer gelişimini artırmasına ve ilişkileri geliştirmesine yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

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Rahu Yantra'nın kökenini ve sembolizmini keşfedeceğiz, faydalarını tartışacağız ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimatlar vereceğiz.

Rahu Yantra'nın kökenini ve sembolizmini keşfedeceğiz, faydalarını tartışacağız ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimatlar vereceğiz.

Rahu Yantra, Vedik astrolojide kullanılan güçlü bir araçtır. Bireylerin yaşamlarındaki engelleri aşmalarına yardımcı olabilir. Rahu Yantra'yı kullanmak kariyer gelişimini artırabilir. İlişkileri geliştirir ve güçlendirir. Rahu Yantra, derin bir sembolizme sahiptir. Gizem, yanılsama ve dünyevi arzularla ilişkilendirilen Rahu’yu iyileştirir. Rahu'nun enerjisinden yararlandığı ve kişinin hayatına denge ve uyum getirdiği söylenen karmaşık geometrik desenlerle tasarlanmıştır.

Yantra'daki geometrik desenler, kozmik enerjiyi ve her şeyin birbirine bağlılığını sembolize eder. Rahu'nun etkisinin karmaşık doğasını ve yaşamın zorluklarını bilgelik ve ayırt edebilme yetisini geliştirir.

Haftanın kristali siyah ve yeşil oniks

Haftanın kristali siyah ve yeşil oniks

Yeşil Oniks 

Kök, solar pleksus ve kalp çakraları, Başak ve İkizler burcu ve 1 sayısına kadar titreşen burçlarla ilişkilidir.

- İrade gücünü artırır, kişinin en yüksek amacına uygun olmayan şeylerden uzak durma gücü verir.

– Negatif enerjilere ve insanlara karşı koruyucu.

– Zihni uyarır ve hafızayı geliştirir.

– Sinirleri sakinleştirir. Yaşamak için konuşanlar için faydalıdır.

– Fiziksel olarak kaygı ve stresi yatıştırmaya yardımcı olur.

Siyah Oniks 

– Kök çakra, Aslan ve Oğlak burçları ile ilişkili ve 6 sayısına göre titreşir.

– İçsel güç taşı. Dayanıklılığı ve sebatı artırır, kişinin zor görevlere devam etmesini sağlar.

- Odaklanmayı korumaya, öğrenme yeteneğini ve bilgi tutmayı artırmaya yardımcı olur.

– Kişinin yolunda kalmak, devam etmek ve en yüksek hedeflerine ulaşmak için kullanışlıdır.

– Öz ustalık taşı. Sinirliliği, kaygıyı ve sıcak öfkeleri yatıştırır.

– Diğer insanların enerjisi, yüksek enerjili taşları veya tehlikeli durumlarla çalışırken mükemmel topraklama sağlar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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