23 – 29 Aralık 2024 Haftanın Yantrası Rahu Yantra

Rahu Yantra, Vedik astrolojide kullanılan güçlü bir araçtır. Bireylerin yaşamlarındaki engelleri aşmalarına yardımcı olabilir. Rahu Yantra'yı kullanmak kariyer gelişimini artırabilir. İlişkileri geliştirir ve güçlendirir. Rahu Yantra, derin bir sembolizme sahiptir. Gizem, yanılsama ve dünyevi arzularla ilişkilendirilen Rahu’yu iyileştirir. Rahu'nun enerjisinden yararlandığı ve kişinin hayatına denge ve uyum getirdiği söylenen karmaşık geometrik desenlerle tasarlanmıştır.

Yantra'daki geometrik desenler, kozmik enerjiyi ve her şeyin birbirine bağlılığını sembolize eder. Rahu'nun etkisinin karmaşık doğasını ve yaşamın zorluklarını bilgelik ve ayırt edebilme yetisini geliştirir.