Merve Aydın'ın Bir Türlü Survivor Şampiyonu Olamamasına "Serenay Aktaş'ın Ahı Var" Yorumu
Merve Aydın'ın Bir Türlü Survivor Şampiyonu Olamamasına "Serenay Aktaş'ın Ahı Var" Yorumu
Survivor'a 2014 yılından beri düzenli aralıklarla katılan Merve Aydın tam 10 yıldır 5 kez şampiyonluk için yarıştı. Şu an All Star kadrosunda da yer alan Aydın'ın iyi bir oyun performansı olmasına rağmen şampiyon olamaması dikkatlerden kaçmazken, akıllara 2014 yılında takım arkadaşı Serenay Aktaş'la yaşadıkları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk olarak 2014 yılında Survivor'a katılan Merve Aydın o günden beri yarışı bir türlü bırakmıyor.
2014'te beraber yarışan Merve Aydın ve Serenay Aktaş yarışmanın başlarında iyi arkadaş olmuşlar ve hatta birbirlerini yazmama sözü vermişlerdi, fakat bu sözü Merve Aydın bozmuştu.
Merve Aydın'ın ismini söylemesinin ardından yaşadığı şaşkınlık ve hayal kırıklığını saklayamayan Serenay bu sebeple adaya veda ederken, söz konusu olay uzun süre gündem olmuştu.
2015'teki Survivor All Star'da da beraber yarışan ikilinin yüzleşmesi çok konuşulurken, Serenay Aktaş "Ahım var" diyerek olanları unutamadığını belirtmişti.
2015'in ardından Serenay Aktaş Survivor'a bir daha katılmazken, Merve Aydın kıl payı kaçırdığı şampiyonluklar için 2024 All Star'da dahil olmak üzere tam 5 kez yarışmaya katıldı ve ya sakatlanıp ya da rakibine kaybederek çok istediği kupaya bir türlü kavuşamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu defa SMS oylaması değil, güce dayalı bir Survivor'da yarışan Merve Aydın parkurları hızlı tamamlaması ve gücüyle her zaman adından söz ettirirken, bu sezon performansının düşmesi akıllara Serenay Aktaş'ın ahını getirdi.
İşte söz konusu olaya izleyicilerin yorumları:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda