Merve Aydın'ın Bir Türlü Survivor Şampiyonu Olamamasına "Serenay Aktaş'ın Ahı Var" Yorumu

Survivor'a 2014 yılından beri düzenli aralıklarla katılan Merve Aydın tam 10 yıldır 5 kez şampiyonluk için yarıştı. Şu an All Star kadrosunda da yer alan Aydın'ın iyi bir oyun performansı olmasına rağmen şampiyon olamaması dikkatlerden kaçmazken, akıllara 2014 yılında takım arkadaşı Serenay Aktaş'la yaşadıkları geldi.