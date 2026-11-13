Taşacak Bu Deniz'in Fatih Furtuna'sı Olacağı Konuşulan Eren Vurdem'den Tuzlu Kahve Sonrası İmalı Yorumlar
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Eren Vurdem, Star'ın Tuzlu Kahve dizisine konuk oldu ve Binnur Kaya ile birlikte çekilmiş kareleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise başka bir diziye, Taşacak Bu Deniz'e kaydı; takipçiler oyuncuya Fatih Furtuna karakteriyle ekrana dönüp dönmeyeceğini sordu. Vurdem'in verdiği kısa ve imalı yanıtlar da bu iddiaları sosyal medyada bir kez daha alevlendirdi.
Eren Vurdem, Binnur Kaya ile gülmemeye çalışırken çekilen Tuzlu Kahve karesini paylaştı.
Paylaşımın altına gelen yorumlar arasında en dikkat çekenlerden biri de Tuzlu Kahve'de ekran arkadaşı olan Binnur Kaya'dan geldi.
Takipçiler Eren Vurdem'e Taşacak Bu Deniz'deki Fatih Furtuna karakterini sordu.
Taşacak Bu Deniz'e gelip gelmeyeceğini soranlara akıllarda tek bir soru olduğunu yazdı.
Dizi başlamadan karakteriyle anılan tek oyuncu olduğu yorumuna gülerek karşılık verdi.
Tuzlu Kahve'deki "Taşacak Bu Kahve" göndermesini soran takipçiye tuzak soru dedi.
Henüz diziye girmeden binlerce edit yapıldığını yazan takipçisine "bir tribe girmiyor değil insan" diye yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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