article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in Fatih Furtuna'sı Olacağı Konuşulan Eren Vurdem'den Tuzlu Kahve Sonrası İmalı Yorumlar

Taşacak Bu Deniz'in Fatih Furtuna'sı Olacağı Konuşulan Eren Vurdem'den Tuzlu Kahve Sonrası İmalı Yorumlar

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 11:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eren Vurdem, Star'ın Tuzlu Kahve dizisine konuk oldu ve Binnur Kaya ile birlikte çekilmiş kareleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise başka bir diziye, Taşacak Bu Deniz'e kaydı; takipçiler oyuncuya Fatih Furtuna karakteriyle ekrana dönüp dönmeyeceğini sordu. Vurdem'in verdiği kısa ve imalı yanıtlar da bu iddiaları sosyal medyada bir kez daha alevlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eren Vurdem, Binnur Kaya ile gülmemeye çalışırken çekilen Tuzlu Kahve karesini paylaştı.

Eren Vurdem, Binnur Kaya ile gülmemeye çalışırken çekilen Tuzlu Kahve karesini paylaştı.

Star ekranında yayınlanan Tuzlu Kahve'ye konuk oyuncu olarak katılan Eren Vurdem, set arkasından aldığı fotoğrafı Instagram'da paylaşırken diziye dair ilk ipuçlarını da verdi. Paylaşımının açıklamasında fotoğraftaki sulu gözlerin duygusallıktan değil, Binnur Kaya ile aynı sahnede gülmemeye çalışmanın zorluğundan kaynaklandığını anlatan Vurdem; Binnur Kaya'ya, diğer oyuncu arkadaşlarına, hocası Mustafa Kotan'a ve Tuzlu Kahve ekibine teşekkür etti ve dizinin salı akşamı ekrana geleceğini duyurdu.

Paylaşımın altına gelen yorumlar arasında en dikkat çekenlerden biri de Tuzlu Kahve'de ekran arkadaşı olan Binnur Kaya'dan geldi.

Paylaşımın altına gelen yorumlar arasında en dikkat çekenlerden biri de Tuzlu Kahve'de ekran arkadaşı olan Binnur Kaya'dan geldi.

Kaya, 'Geldin, sevgini içimize kattın... Ne şanslıyız...' diyerek Vurdem'i hem seyrederken hem birlikte oynarken kendine hayran bırakan 'canım Eren' diye andı; kalbinin güzelliğiyle daha da parlamasını diledi ve birlikte geçen her an için teşekkür etti. Bu sıcak mesajın hemen yanında yorum bölümünün asıl gündemi ise çoktan başka bir diziye dönmüştü.

Takipçiler Eren Vurdem'e Taşacak Bu Deniz'deki Fatih Furtuna karakterini sordu.

Takipçiler Eren Vurdem'e Taşacak Bu Deniz'deki Fatih Furtuna karakterini sordu.

Yorumlarda sıkça geçen Fatih Furtuna, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife ve Mehmet Furtuna'nın oğlu, Oruç ve İso Furtuna'nın kardeşi olarak anılan ve henüz ekranda görünmeyen bir karakter. Rolü kimin canlandıracağına dair yapım şirketinden ya da kanaldan resmi bir açıklama yapılmış değil; Eren Vurdem'in adı ise Nisan 2026'dan bu yana sosyal medyada bu rol için en güçlü aday olarak konuşuluyor. Bu geçmiş, Tuzlu Kahve paylaşımının altına gelen yorumları da Taşacak Bu Deniz'e yöneltti.

Taşacak Bu Deniz'e gelip gelmeyeceğini soranlara akıllarda tek bir soru olduğunu yazdı.

Taşacak Bu Deniz'e gelip gelmeyeceğini soranlara akıllarda tek bir soru olduğunu yazdı.

Dizi başlamadan karakteriyle anılan tek oyuncu olduğu yorumuna gülerek karşılık verdi.

Dizi başlamadan karakteriyle anılan tek oyuncu olduğu yorumuna gülerek karşılık verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzlu Kahve'deki "Taşacak Bu Kahve" göndermesini soran takipçiye tuzak soru dedi.

Tuzlu Kahve'deki "Taşacak Bu Kahve" göndermesini soran takipçiye tuzak soru dedi.

Henüz diziye girmeden binlerce edit yapıldığını yazan takipçisine "bir tribe girmiyor değil insan" diye yanıt verdi.

Henüz diziye girmeden binlerce edit yapıldığını yazan takipçisine "bir tribe girmiyor değil insan" diye yanıt verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın