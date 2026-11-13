Taşacak Bu Deniz'in Fatih Furtuna'sı Olacağı Konuşulan Eren Vurdem'den Tuzlu Kahve Sonrası İmalı Yorumlar

Yorumlarda sıkça geçen Fatih Furtuna, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife ve Mehmet Furtuna'nın oğlu, Oruç ve İso Furtuna'nın kardeşi olarak anılan ve henüz ekranda görünmeyen bir karakter. Rolü kimin canlandıracağına dair yapım şirketinden ya da kanaldan resmi bir açıklama yapılmış değil; Eren Vurdem'in adı ise Nisan 2026'dan bu yana sosyal medyada bu rol için en güçlü aday olarak konuşuluyor. Bu geçmiş, Tuzlu Kahve paylaşımının altına gelen yorumları da Taşacak Bu Deniz'e yöneltti.