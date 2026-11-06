Oruç Öldü mü?' Diye Konuşuluyordu: Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den Ayrılacağına Dair İddialara Yanıt Verdi

Oruç'un başına gelenler, dizinin bu karakter etrafında daha önce yaşadığı dedikodu dalgalarını da yeniden hatırlattı. Mart ayında sosyal medyada oyuncunun sette son gününü yaşadığı ve ona veda pastası kesildiği iddia edilmiş, gazeteci Birsen Altuntaş ise bir takipçisinin sorusunu 'Edecek canım' diye yanıtlayarak Yörük'ün diziye devam edeceğini duyurmuştu.

5 Haziran'daki sezon finalinde yaralanan Oruç, 2 Ekim'de başlayan yeni sezonda ekrana dönse de son bölümlerde önce vurulup ardından uçurumdan atılmasıyla izleyicinin kaygısı katlanarak arttı. 30 Ekim'de yayınlanan 36. bölüm de Oruç öldü mü sorusuna net bir cevap vermeyince gözler oyuncunun kendisine döndü. Burak Yörük ise 25 Ekim'de kendisine aynı soruyu yönelten muhabirlere yalnızca 'Bilemiyorum artık' diye karşılık vermiş, bu kısacık cevap merakı daha da büyütmüştü.