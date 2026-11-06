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Oruç Öldü mü?' Diye Konuşuluyordu: Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den Ayrılacağına Dair İddialara Yanıt Verdi

Oruç Öldü mü?' Diye Konuşuluyordu: Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den Ayrılacağına Dair İddialara Yanıt Verdi

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 07:58
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TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz'de Oruç Furtuna'nın önce vurulup ardından uçurumdan atılması, izleyicileri haftalardır ekran başında meraklı bir bekleyişe soktu. Karakterin akıbeti netleşmeyince sosyal medyada Burak Yörük'ün diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusu da yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Oruç'a hayat veren oyuncu, 2. Sayfa muhabirinin kamerasına yakalandığında bu iddialar hakkında sessiz kalmadı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u olarak ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmuş, ayrılık iddialarıyla da sevenlerini üzmüştü.

Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u olarak ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmuş, ayrılık iddialarıyla da sevenlerini üzmüştü.

Seversin'in Tolga'sı, Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i ve Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ıyla izleyicinin sevgisini kazanan Yörük, kariyerinin en büyük çıkışını ise OGM Pictures imzalı Taşacak Bu Deniz'le yaptı.

Furtuna ailesinin Oruç'una hayat veren oyuncu, Eleni'yle yaşadığı fırtınalı aşk hikâyesi sayesinde dizinin en çok konuşulan karakterlerinden birini yarattı. Eylül ayında Tuana Yılmaz'la nikah masasına oturan Yörük'ün hem özel hayatı hem de dizideki her adımı bu yüzden yakından takip ediliyor ve hakkında çıkan her ayrılık iddiası kısa sürede büyük yankı uyandırıyor.

Oruç'un akıbeti son bölümlerde belirsizleşince Burak Yörük diziden ayrılıyor mu sorusu yeniden alevlendi.

Oruç'un akıbeti son bölümlerde belirsizleşince Burak Yörük diziden ayrılıyor mu sorusu yeniden alevlendi.

Oruç'un başına gelenler, dizinin bu karakter etrafında daha önce yaşadığı dedikodu dalgalarını da yeniden hatırlattı. Mart ayında sosyal medyada oyuncunun sette son gününü yaşadığı ve ona veda pastası kesildiği iddia edilmiş, gazeteci Birsen Altuntaş ise bir takipçisinin sorusunu 'Edecek canım' diye yanıtlayarak Yörük'ün diziye devam edeceğini duyurmuştu.

5 Haziran'daki sezon finalinde yaralanan Oruç, 2 Ekim'de başlayan yeni sezonda ekrana dönse de son bölümlerde önce vurulup ardından uçurumdan atılmasıyla izleyicinin kaygısı katlanarak arttı. 30 Ekim'de yayınlanan 36. bölüm de Oruç öldü mü sorusuna net bir cevap vermeyince gözler oyuncunun kendisine döndü. Burak Yörük ise 25 Ekim'de kendisine aynı soruyu yönelten muhabirlere yalnızca 'Bilemiyorum artık' diye karşılık vermiş, bu kısacık cevap merakı daha da büyütmüştü.

Burak Yörük, ayrılık haberlerinin en başından beri herkes için çıktığını söyleyip ciddiye alınmamasını istedi.

Burak Yörük, ayrılık haberlerinin en başından beri herkes için çıktığını söyleyip ciddiye alınmamasını istedi.

Haftalar önceki bu belirsiz cevabın ardından 2. Sayfa'ya konuşan Burak Yörük, bu kez çok daha rahat bir tavır takındı. Oyuncu, Taşacak Bu Deniz'den ayrılık haberlerinin dizinin ilk gününden beri neredeyse kadrodaki herkes için çıktığını hatırlatarak bu tür iddiaları çok ciddiye almamak gerektiğini söyledi.

Yörük'ün sözleri dizide kalıp kalmadığına dair kesin bir cevap içermiyor, ancak Gezep'e hayat veren Onur Dilber ile Ballı'yı canlandıran Özge Arslan'ın veda ettiği bir dizide iddiaları bu kadar sakin karşılaması dikkat çekti. OGM Pictures ve TRT 1 de konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Oruç'un akıbetine dair asıl cevabın 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek 37. bölümde verilmesi bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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