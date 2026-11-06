Oruç Öldü mü?' Diye Konuşuluyordu: Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den Ayrılacağına Dair İddialara Yanıt Verdi
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TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz'de Oruç Furtuna'nın önce vurulup ardından uçurumdan atılması, izleyicileri haftalardır ekran başında meraklı bir bekleyişe soktu. Karakterin akıbeti netleşmeyince sosyal medyada Burak Yörük'ün diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusu da yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Oruç'a hayat veren oyuncu, 2. Sayfa muhabirinin kamerasına yakalandığında bu iddialar hakkında sessiz kalmadı.
Kaynak: 2. Sayfa
Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u olarak ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmuş, ayrılık iddialarıyla da sevenlerini üzmüştü.
Oruç'un akıbeti son bölümlerde belirsizleşince Burak Yörük diziden ayrılıyor mu sorusu yeniden alevlendi.
Burak Yörük, ayrılık haberlerinin en başından beri herkes için çıktığını söyleyip ciddiye alınmamasını istedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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