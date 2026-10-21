Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan Onur Dilber, Yeni Projesi Hakkında İlk Kez Konuştu

Trabzon'da kendisine yeni dizisi sorulan Onur Dilber, projeye dair memnuniyetini gizlemedi. 'İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir proje oldu. Çok güzel bir kadrosu var. İyi de bir senaryosu var. Çekiyoruz, inşallah sonuç seyircinin de sevdiği bir sonuç olur' diyen oyuncu, çekimlerin sürdüğünü de böylece doğrulamış oldu.

Dilber'in Hamal'daki adı ise yaz aylarında belli olmuştu. Oyuncu, dizide Mıhçı Hasan karakterine hayat veriyor. ATV'nin iddialı projesinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi güçlü isimler de yer alıyor. Oktay Kaynarca'nın bu dizi için Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevini bırakması da projenin ne kadar ciddiye alındığını gösterdi.