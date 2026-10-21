Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan Onur Dilber, Yeni Projesi Hakkında İlk Kez Konuştu
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Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasının ardından adı uzun süre ayrılık tartışmalarıyla anılan Onur Dilber, bu kez yeni projesiyle gündeme geldi. Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için Trabzon'a giden oyuncu, ATV'nin yeni dizisi Hamal hakkında konuştu.
Kaynak: 61 Saat
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Taşacak Bu Deniz'deki Gezep rolüyle tanınan Onur Dilber, yeni dizisi Hamal'ın kadrosunu ve senaryosunu övdü.
Gezep'in ayrılığını yönetmen Çağrı Bayrak "tamamen hikaye gereği" diye açıklamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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