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Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan Onur Dilber, Yeni Projesi Hakkında İlk Kez Konuştu

Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan Onur Dilber, Yeni Projesi Hakkında İlk Kez Konuştu

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 15:46
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Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasının ardından adı uzun süre ayrılık tartışmalarıyla anılan Onur Dilber, bu kez yeni projesiyle gündeme geldi. Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için Trabzon'a giden oyuncu, ATV'nin yeni dizisi Hamal hakkında konuştu.

Kaynak: 61 Saat

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Taşacak Bu Deniz'deki Gezep rolüyle tanınan Onur Dilber, yeni dizisi Hamal'ın kadrosunu ve senaryosunu övdü.

Taşacak Bu Deniz'deki Gezep rolüyle tanınan Onur Dilber, yeni dizisi Hamal'ın kadrosunu ve senaryosunu övdü.

Trabzon'da kendisine yeni dizisi sorulan Onur Dilber, projeye dair memnuniyetini gizlemedi. 'İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir proje oldu. Çok güzel bir kadrosu var. İyi de bir senaryosu var. Çekiyoruz, inşallah sonuç seyircinin de sevdiği bir sonuç olur' diyen oyuncu, çekimlerin sürdüğünü de böylece doğrulamış oldu.

Dilber'in Hamal'daki adı ise yaz aylarında belli olmuştu. Oyuncu, dizide Mıhçı Hasan karakterine hayat veriyor. ATV'nin iddialı projesinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi güçlü isimler de yer alıyor. Oktay Kaynarca'nın bu dizi için Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevini bırakması da projenin ne kadar ciddiye alındığını gösterdi.

Gezep'in ayrılığını yönetmen Çağrı Bayrak "tamamen hikaye gereği" diye açıklamıştı.

Gezep'in ayrılığını yönetmen Çağrı Bayrak "tamamen hikaye gereği" diye açıklamıştı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de maniler döktüren sevimli Gezep karakteriyle kısa sürede sevilen Onur Dilber, haziranda yaptığı paylaşımla kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu. Oyuncu, Gezep'in yeni sezonda olmayacağını 'şaşırarak ve üzülerek' öğrendiğini anlatmıştı. Ekim ayının başında ise dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak sessizliğini bozdu ve ayrılığın 'tamamen hikaye gereği' olduğunu söyledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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