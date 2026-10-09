Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeninin Gezep Açıklamasına Onur Dilber 6 Yıllık Tweet'le Cevap Verdi, Sonra Sildi!

Tiyatro kökenli Onur Dilber'i ekran izleyicisi önce Seksenler dizisiyle tanıdı. Asıl patlamayı ise TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de yaptı. Maniler döktüren, esprili ve bir o kadar da sevimli Gezep, kısa sürede seyircinin gönlünde taht kurdu.

Haziranda ise kimsenin beklemediği bir haber geldi. Dilber, Gezep'in yeni sezonda olmayacağını 'şaşırarak ve üzülerek' öğrendiğini bizzat kendisi duyurdu. Karakterin son haftalarda özüne aykırı bir yere sürüklendiğini söyleyen oyuncu, yarım kalan bir Gezep hikâyesi olduğunu da sözlerine ekledi.