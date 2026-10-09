Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeninin Gezep Açıklamasına Onur Dilber 6 Yıllık Tweet'le Cevap Verdi, Sonra Sildi!
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Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Gezep'in diziden ayrılığını 'tamamen hikaye gereği' diye açıklayınca herkesin aklına tek bir soru geldi: Onur Dilber buna ne diyecek? Cevap bu sabah X'ten geldi. Dilber tek kelime yazmadı ama 6 yıl önceki bir paylaşımını yeniden ortaya çıkarması, ayrılık tartışmasını bir anda alevlendirdi.
Kaynak: Onur Dilber
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Onur Dilber, Gezep karakteriyle Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonuna damga vuran isimlerden biriydi.
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Gezep neden ayrıldı sorusuna yönetmen Çağrı Bayrak'tan "tamamen hikaye gereği" cevabı geldi.
Onur Dilber, yönetmenin sözlerinin ardından 6 yıl önceki Tarkovski paylaşımını yeniden gündeme getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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