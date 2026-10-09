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Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeninin Gezep Açıklamasına Onur Dilber 6 Yıllık Tweet'le Cevap Verdi, Sonra Sildi!

Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeninin Gezep Açıklamasına Onur Dilber 6 Yıllık Tweet'le Cevap Verdi, Sonra Sildi!

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 12:31
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Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Gezep'in diziden ayrılığını 'tamamen hikaye gereği' diye açıklayınca herkesin aklına tek bir soru geldi: Onur Dilber buna ne diyecek? Cevap bu sabah X'ten geldi. Dilber tek kelime yazmadı ama 6 yıl önceki bir paylaşımını yeniden ortaya çıkarması, ayrılık tartışmasını bir anda alevlendirdi.

Kaynak: Onur Dilber

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Onur Dilber, Gezep karakteriyle Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonuna damga vuran isimlerden biriydi.

Onur Dilber, Gezep karakteriyle Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonuna damga vuran isimlerden biriydi.

Tiyatro kökenli Onur Dilber'i ekran izleyicisi önce Seksenler dizisiyle tanıdı. Asıl patlamayı ise TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de yaptı. Maniler döktüren, esprili ve bir o kadar da sevimli Gezep, kısa sürede seyircinin gönlünde taht kurdu.

Haziranda ise kimsenin beklemediği bir haber geldi. Dilber, Gezep'in yeni sezonda olmayacağını 'şaşırarak ve üzülerek' öğrendiğini bizzat kendisi duyurdu. Karakterin son haftalarda özüne aykırı bir yere sürüklendiğini söyleyen oyuncu, yarım kalan bir Gezep hikâyesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Gezep neden ayrıldı sorusuna yönetmen Çağrı Bayrak'tan "tamamen hikaye gereği" cevabı geldi.

Gezep neden ayrıldı sorusuna yönetmen Çağrı Bayrak'tan "tamamen hikaye gereği" cevabı geldi.

Ayrılığın ardından kulisler bir süre karıştı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı iddialara göre Dilber senaristlerden daha fazla sahne istemiş, setteki gerginlik de yolların ayrılmasında etkili olmuştu. Dilber ise bu iddiaların hepsini kesin bir dille yalanladı.

Yeni sezonun ilk bölümünde Gezep'in tek kelimeyle bile anılmadan hikâyeden çıkması, izleyicinin aklındaki soruları büyüttü. Sessizliği bozan isim dizinin yönetmeni oldu. Hasan Can Kaya'nın yeni sezon kutlamasında muhabirlerin karşısına geçen Çağrı Bayrak, 'Tamamen hikaye gereğiydi yani, tamamen hikaye gereği' dedi. İddialar sorulduğunda ise 'Onlardan haberim yok' diyerek sezon biter bitmez Japonya'ya tatile gittiğini anlattı.

Onur Dilber, yönetmenin sözlerinin ardından 6 yıl önceki Tarkovski paylaşımını yeniden gündeme getirdi.

Onur Dilber, yönetmenin sözlerinin ardından 6 yıl önceki Tarkovski paylaşımını yeniden gündeme getirdi.

Oyuncu, yönetmenin sözleri gündeme düştükten saatler sonra X hesabına yalnızca bir raptiye emojisi koydu ve 18 Temmuz 2020 tarihli kendi gönderisini alıntıladı. O eski paylaşımda Rus yönetmen Andrey Tarkovski'ye ait şu sözler yer alıyor: 'Fazla büyük usta kalmadı. Zamanımızın gerçek kötülüğü budur. Kalbin yolları gölgelerle kaplanmış.' Ancak Dilber, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Dilber ne bir isim verdi ne de açıklama yaptı. Ama bir yönetmen sözünü tam da bu sabah hatırlatması oldukça manidar. Gezep defterini kapatan oyuncunun yeni adresi ise çoktan belli: Dilber, ATV'nin dizisi Hamal'da Mıhçı Hasan karakteriyle Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'le aynı kadroda.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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