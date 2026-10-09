Gezep Neden Ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeni Çağrı Bayrak Gezep Konusunda Sessizliğini Bozdu!
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Taşacak Bu Deniz yeni sezona Gezep'siz başladığından beri seyircinin aklındaki soru hiç değişmedi: Gezep neden ayrıldı? Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Hasan Can Kaya'nın yeni sezon kutlamasında muhabirlerin karşısına geçti ve bu soruyu da yanıtsız bırakmadı. Onur Dilber'in paylaşımı ve set dedikodularıyla ilgili sözleri de en az cevabı kadar dikkat çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Gezep'e hayat veren Onur Dilber, ilk sezonun ardından Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını kendisi duyurmuştu.
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Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Gezep neden ayrıldı sorusuna "tamamen hikaye gereğiydi" dedi.
Çağrı Bayrak, Emriye Hala eleştirilerine ve merakla beklenen Fatih Furtuna'nın gelişine de açıklık getirdi.
Çağrı Bayrak'ın Gezep ve Emriye Hala açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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