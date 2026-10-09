Gezep Neden Ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeni Çağrı Bayrak Gezep Konusunda Sessizliğini Bozdu!

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonunda en çok sevilen karakterlerden biri, Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep'ti. Sezon finalinin ardından gelen haber ise hayranları adeta yıktı. Dilber, 17 Haziran'da X hesabından Gezep'in yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendiğini duyurdu. Oyuncu, seyircinin sevgisini kazanan karakterin haftalardır gerilediğini ve özüne aykırı bir yöne gittiğini de sözlerine eklemişti.

Sonrası tam bir dedikodu fırtınası. Dilber'in senaryo ekibinden karakteri için daha fazla sahne istediği, sette gerginlik yaşadığı konuşuldu. Oyuncu bu iddiaları 'manipülatif yalanlar' diyerek reddetti ve kısa süre sonra ATV'nin Hamal dizisinde Mıhçı Hasan rolü için anlaştı.