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Gezep Neden Ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeni Çağrı Bayrak Gezep Konusunda Sessizliğini Bozdu!

Gezep Neden Ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeni Çağrı Bayrak Gezep Konusunda Sessizliğini Bozdu!

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 09:48
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Taşacak Bu Deniz yeni sezona Gezep'siz başladığından beri seyircinin aklındaki soru hiç değişmedi: Gezep neden ayrıldı? Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Hasan Can Kaya'nın yeni sezon kutlamasında muhabirlerin karşısına geçti ve bu soruyu da yanıtsız bırakmadı. Onur Dilber'in paylaşımı ve set dedikodularıyla ilgili sözleri de en az cevabı kadar dikkat çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gezep'e hayat veren Onur Dilber, ilk sezonun ardından Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını kendisi duyurmuştu.

Gezep'e hayat veren Onur Dilber, ilk sezonun ardından Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını kendisi duyurmuştu.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonunda en çok sevilen karakterlerden biri, Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep'ti. Sezon finalinin ardından gelen haber ise hayranları adeta yıktı. Dilber, 17 Haziran'da X hesabından Gezep'in yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendiğini duyurdu. Oyuncu, seyircinin sevgisini kazanan karakterin haftalardır gerilediğini ve özüne aykırı bir yöne gittiğini de sözlerine eklemişti.

Sonrası tam bir dedikodu fırtınası. Dilber'in senaryo ekibinden karakteri için daha fazla sahne istediği, sette gerginlik yaşadığı konuşuldu. Oyuncu bu iddiaları 'manipülatif yalanlar' diyerek reddetti ve kısa süre sonra ATV'nin Hamal dizisinde Mıhçı Hasan rolü için anlaştı.

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Gezep neden ayrıldı sorusuna "tamamen hikaye gereğiydi" dedi.

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Gezep neden ayrıldı sorusuna "tamamen hikaye gereğiydi" dedi.

Çağrı Bayrak, Trabzon'daki setten İstanbul'a geldiği akşam soluğu Hasan Can Kaya'nın yeni sezon kutlamasında aldı. Muhabirler sözü kısa sürede Gezep'e getirdi. Yönetmenin cevabı tek cümleydi: 'Tamamen hikaye gereğiydi yani, tamamen hikaye gereği.'

Onur Dilber'in ayrılığına dair ortaya atılan iddialardan Bayrak uzak durmayı seçti: 'Onlardan haberim yok. Onları hiç bilmiyorum gerçekten, takip etmedim.' Oyuncunun kendi karakterinin daha çok yazılmasını istediği iddiası hatırlatıldığında da tavrını değiştirmedi. Polemiğe girmek istemediği yorumuna ise şöyle karşılık verdi: 'Yok, gerçekten bilmiyorum. Sezon biter bitmez ben Japonya'ya gittim tatile, hiç bilmiyorum, haberim yok.'

Çağrı Bayrak, Emriye Hala eleştirilerine ve merakla beklenen Fatih Furtuna'nın gelişine de açıklık getirdi.

Çağrı Bayrak, Emriye Hala eleştirilerine ve merakla beklenen Fatih Furtuna'nın gelişine de açıklık getirdi.

Gezep tek gündem maddesi değildi. Yeni sezonun olay karakteri Emriye Hala, 'Karadeniz'de böyle bir kadın yok' yorumlarıyla eleştirilerin hedefinde. Bayrak seyirciden biraz sabır istedi: 'Karakter şu anda bir hırsla geldi buraya, zamanla açılacak onun karakteri de.' Yine de tepkileri haksız bulmuyor; karakterin şu an 'çok sert ve sivri' bir girişle sahneye çıktığını kendisi de kabul etti.

Adı geçen sezondan beri anılan Fatih Furtuna için ise beklemek gerekecek. Yönetmene göre karakterin gelişine daha vakit var, bu sezon diziye girip girmeyeceği bile belli değil. Reyting kaygısı sorusunu da geçiştirmedi: 'Yaşamaz olur mu? O kaygı bizi ama kamçılar.'

Çağrı Bayrak'ın Gezep ve Emriye Hala açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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