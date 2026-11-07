Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Annesiyle Kamera Karşısına Geçti: Güzelliği Hayran Bıraktı!
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TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso karakterini canlandıran Erdem Şanlı, kameranın arkasından oyunculuğa uzanan yolculuğunda pek çok yapımda rol aldı. Şimdi ise oyuncu, bir reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Annesiyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti sosyal medyada beğeni topladı; yorum yapanlar ise anne-oğul benzerliğine dikkat çekti.
Erdem Şanlı, kamera arkasından Taşacak Bu Deniz'in İso'suna uzanan bir kariyere sahip.
Erdem Şanlı bu kez reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti.
Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti sosyal medyada beğeni topladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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