Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Annesiyle Kamera Karşısına Geçti: Güzelliği Hayran Bıraktı!

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso karakterini canlandıran Erdem Şanlı, kameranın arkasından oyunculuğa uzanan yolculuğunda pek çok yapımda rol aldı. Şimdi ise oyuncu, bir reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Annesiyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti sosyal medyada beğeni topladı; yorum yapanlar ise anne-oğul benzerliğine dikkat çekti.