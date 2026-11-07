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Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Annesiyle Kamera Karşısına Geçti: Güzelliği Hayran Bıraktı!

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Annesiyle Kamera Karşısına Geçti: Güzelliği Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 11:32
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TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso karakterini canlandıran Erdem Şanlı, kameranın arkasından oyunculuğa uzanan yolculuğunda pek çok yapımda rol aldı. Şimdi ise oyuncu, bir reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Annesiyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti sosyal medyada beğeni topladı; yorum yapanlar ise anne-oğul benzerliğine dikkat çekti.

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Erdem Şanlı, kamera arkasından Taşacak Bu Deniz'in İso'suna uzanan bir kariyere sahip.

Erdem Şanlı, kamera arkasından Taşacak Bu Deniz'in İso'suna uzanan bir kariyere sahip.

2 Eylül 1996'da İzmir'de doğan Erdem Şanlı, 2015'te İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi. Önce TV projelerinde kamera arkasında reji ekibinde çalıştı, ardından oyunculuğa yöneldi.

İlk TV dizisi Avlu oldu. Sonraki yıllarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Son Yaz, Ateş Kuşları ve Dreamcoin gibi yapımlarda yer aldı. Sinemada Kovala ve Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filmlerinde rol alan oyuncu, bugün TRT 1'de cuma akşamları ekrana gelen Taşacak Bu Deniz'de İso karakterine hayat veriyor.

Erdem Şanlı bu kez reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti.

Erdem Şanlı bu kez reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti.

Erdem Şanlı, dizinin yanı sıra yer aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiriyor. Oyuncu bu kez bir reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Birgül Şanlı için bu, oğlu ile ilk kez yaşadığı oyunculuk deneyimi oldu.

Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti sosyal medyada beğeni topladı.

Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti sosyal medyada beğeni topladı.

Reklam filmindeki kareler sosyal medyada paylaşılınca Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti dikkat çekti. Yorum yapanlar, anne-oğul arasındaki benzerliğe de değindi: 'Çok güzel bir kadın', 'Çok güzeller maşallah', 'Annesine benziyormuş', 'Çok zarif çok asil bir hanımefendi.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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