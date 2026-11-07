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Nursema Geri Dönünce Kızılcık Şerbeti Yükseldi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 6 Kasım Cuma Reyting Sonuçları

Nursema Geri Dönünce Kızılcık Şerbeti Yükseldi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 6 Kasım Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 10:17
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6 Kasım Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı.

Cuma akşamının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, bu kez yeni bölümleriyle yeniden karşı karşıya geldi. Nursema'nın geri döndüğü bölümle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti üç listede de yükselirken, Taşacak Bu Deniz iki listede hafif düşüş yaşadı; ancak zirvedeki yerini korudu.

İşte 6 Kasım Cuma reyting sonuçları...

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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 6. bölümüyle Total'de 11,11 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 6. bölümüyle Total'de 11,11 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 6. bölümüyle Total'de 11,11, AB'de 10,00, ABC1'de ise 10,86 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

30 Ekim'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümle ekrana gelmeyince rakipsiz kalan dizi, Total'de 11,52, AB'de 9,11 ve ABC1'de 11,12 ile sezon rekorunu kırmıştı. Rakibinin yeni bölümle döndüğü bu akşam Total'de 0,41, ABC1'de ise 0,26 puan kaybetti.

AB'de ise tablo farklı: Dizi 9,11'den 10,00'a çıkarak bu listede sezonun en yüksek reytingine ulaştı. Sezon açılışında AB'de 9,44 almıştı.

Nursema'nın dönüş bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti üç listede de yükseldi.

Nursema'nın dönüş bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti üç listede de yükseldi.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi, 5. sezonun 7. bölümüyle Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de ise 7,25 reyting alarak üç listede de ikinci oldu. Nursema'nın geri döndüğü bölüm, dizinin bu üç kategorideki reytingini de yükseltti.

Dizi, son yeni bölümü olan 23 Ekim'deki sonuçlarına göre Total'de 0,72 (6,08'den 6,80'e), AB'de 1,10 (5,78'den 6,88'e), ABC1'de ise 0,98 (6,27'den 7,25'e) puan yükseldi.

Kızılcık Şerbeti 30 Ekim'de tekrar bölümle ekrana gelmiş ve Total'de 3,28 ile 8. sırada kalmıştı. Nursema'nın dönüş bölümünün ertelenmesine gün içinde yeterli reklam alınamamasının neden olduğu öne sürülmüş, yapımcı Gold Film ise ertelemenin nedeninin Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıklamıştı.

Taşacak Bu Deniz ile arasındaki fark bu akşam Total'de 4,31, AB'de 3,12, ABC1'de ise 3,61 puan oldu. 23 Ekim'de Total'deki fark 3,73 puandı.

İşte 6 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

İşte 6 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz (2. sezon 6. bölüm)

Total: 11,11 (1)

AB: 10,00 (1)

ABC1: 10,86 (1)

Kızılcık Şerbeti (5. sezon 7. bölüm)

Total: 6,80 (2)

AB: 6,88 (2)

ABC1: 7,25 (2)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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