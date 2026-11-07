Nursema Geri Dönünce Kızılcık Şerbeti Yükseldi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 6 Kasım Cuma Reyting Sonuçları
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6 Kasım Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı.
Cuma akşamının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, bu kez yeni bölümleriyle yeniden karşı karşıya geldi. Nursema'nın geri döndüğü bölümle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti üç listede de yükselirken, Taşacak Bu Deniz iki listede hafif düşüş yaşadı; ancak zirvedeki yerini korudu.
İşte 6 Kasım Cuma reyting sonuçları...
Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 6. bölümüyle Total'de 11,11 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.
Nursema'nın dönüş bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti üç listede de yükseldi.
İşte 6 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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