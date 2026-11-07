Nursema Geri Dönünce Kızılcık Şerbeti Yükseldi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 6 Kasım Cuma Reyting Sonuçları

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 6. bölümüyle Total'de 11,11, AB'de 10,00, ABC1'de ise 10,86 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

30 Ekim'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümle ekrana gelmeyince rakipsiz kalan dizi, Total'de 11,52, AB'de 9,11 ve ABC1'de 11,12 ile sezon rekorunu kırmıştı. Rakibinin yeni bölümle döndüğü bu akşam Total'de 0,41, ABC1'de ise 0,26 puan kaybetti.

AB'de ise tablo farklı: Dizi 9,11'den 10,00'a çıkarak bu listede sezonun en yüksek reytingine ulaştı. Sezon açılışında AB'de 9,44 almıştı.