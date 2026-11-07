article/comments
article/share
Haberler
TV
Nursema Geri Dönünce Kahrından Ölen Nilay Goygoy Malzemesi Oldu!

Nursema Geri Dönünce Kahrından Ölen Nilay Goygoy Malzemesi Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 09:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nde öldü sanılan Nursema, 145. bölümde Ünal Köşkü'ne döndü. Babası Abdullah'a kavuşan Nursema, evde göremediği Nilay'ı da sordu. O masum soru, Nilay'ın görümcesinin ölüm haberinden sonra yaşadıklarını hatırlayan seyirciye yetti. Sosyal medyada bölümün goygoyu da buradan çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nursema'nın mezar taşı bile gösterilmişti. Ünal ailesi onun öldüğüne inanırken Nilay da hikayeye veda etmişti.

Nursema'nın mezar taşı bile gösterilmişti. Ünal ailesi onun öldüğüne inanırken Nilay da hikayeye veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde İlhami ile birlikte trafik kazası geçiren Nursema'nın öldüğü düşünülmüştü. Yeni sezon açıldığında izleyici, Ünal ailesini bu kaybın ardından görmüş, Nursema'nın mezar taşı da ekrana gelmişti. Ancak ailenin yasını tuttuğu tek isim Nursema değildi. Feyza Civelek'in dört sezon boyunca canlandırdığı Nilay da aradan geçen altı ay içinde hayatını kaybetmişti.

Dizinin anlattığına göre Nilay, görümcesinin ölüm haberinden sonra büyük bir üzüntü yaşamış, ardından hastalanmış ve üç ay içinde hayatını kaybetmişti. O gün bu iki veda aynı hikayenin parçasıydı. Nursema'nın kazadan sağ çıktığı ortaya çıkınca, izleyici Nilay'ın vedasını da yeniden hatırladı.

Nursema'nın köşke dönüp “Nilay nerede?” diye sorması, bölümün goygoyunu başlattı.

Nursema'nın köşke dönüp “Nilay nerede?” diye sorması, bölümün goygoyunu başlattı.

145. bölümde Ömer'in aldığı telefonun ardından Nursema ailesine kavuştu. Abdullah'ın öldü sandığı kızını yeniden karşısında görmesi ise dizinin en duygusal anlarından biriydi. Kavuşmanın ardından Nursema'nın evde göremediği Nilay'ı sormasıyla sahnenin sosyal medyadaki karşılığı bambaşka oldu.

Nursema'nın aklında gayet doğal bir soru vardı. Seyircinin aklındaysa beşinci sezonun başından beri bildiği bir ayrıntı: Nilay, Nursema'nın öldüğüne inanıp onun yasını tutmuştu. Şimdi o yasın ardından hayatını kaybeden Nilay'ı, öldü sandığı görümcesi soruyordu. İzleyiciler de bu ters köşeyi “Nilay boşuna mı öldü?” goygoyuna çevirdi.

Üstelik bu espri, Nursema'nın dönüş haberi ilk çıktığında da yapılmıştı. Bazı izleyiciler o zaman bile Nilay'ın da geri dönmesini istemişti. Nursema'nın köşkte bizzat “Nilay nerede?” diye sorması, haftalar önce başlayan goygoyu yeniden gündeme taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın