Nursema Geri Dönünce Kahrından Ölen Nilay Goygoy Malzemesi Oldu!
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Kızılcık Şerbeti'nde öldü sanılan Nursema, 145. bölümde Ünal Köşkü'ne döndü. Babası Abdullah'a kavuşan Nursema, evde göremediği Nilay'ı da sordu. O masum soru, Nilay'ın görümcesinin ölüm haberinden sonra yaşadıklarını hatırlayan seyirciye yetti. Sosyal medyada bölümün goygoyu da buradan çıktı!
Nursema'nın mezar taşı bile gösterilmişti. Ünal ailesi onun öldüğüne inanırken Nilay da hikayeye veda etmişti.
Nursema'nın köşke dönüp “Nilay nerede?” diye sorması, bölümün goygoyunu başlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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