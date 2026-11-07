Nursema Geri Dönünce Kahrından Ölen Nilay Goygoy Malzemesi Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde İlhami ile birlikte trafik kazası geçiren Nursema'nın öldüğü düşünülmüştü. Yeni sezon açıldığında izleyici, Ünal ailesini bu kaybın ardından görmüş, Nursema'nın mezar taşı da ekrana gelmişti. Ancak ailenin yasını tuttuğu tek isim Nursema değildi. Feyza Civelek'in dört sezon boyunca canlandırdığı Nilay da aradan geçen altı ay içinde hayatını kaybetmişti.

Dizinin anlattığına göre Nilay, görümcesinin ölüm haberinden sonra büyük bir üzüntü yaşamış, ardından hastalanmış ve üç ay içinde hayatını kaybetmişti. O gün bu iki veda aynı hikayenin parçasıydı. Nursema'nın kazadan sağ çıktığı ortaya çıkınca, izleyici Nilay'ın vedasını da yeniden hatırladı.