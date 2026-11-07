Turuncu Saçlarına Veda Etti: Athena Gökhan'ın Yeni İmajı ve 30 Milyon Liralık Reklam İddiası Gündem Oldu!

Yıllardır turuncu saçlarıyla tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez yeni imajıyla gündem oldu. Özoğuz'un saç rengini turuncudan yeşile çevirdiği ve bunu bir reklam filmi için yaptığı öne sürüldü. Reklam için 30 milyon lira ücret aldığı iddiası ise gündem oldu.