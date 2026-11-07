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Turuncu Saçlarına Veda Etti: Athena Gökhan'ın Yeni İmajı ve 30 Milyon Liralık Reklam İddiası Gündem Oldu!

Turuncu Saçlarına Veda Etti: Athena Gökhan'ın Yeni İmajı ve 30 Milyon Liralık Reklam İddiası Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 09:13
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Yıllardır turuncu saçlarıyla tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez yeni imajıyla gündem oldu. Özoğuz'un saç rengini turuncudan yeşile çevirdiği ve bunu bir reklam filmi için yaptığı öne sürüldü. Reklam için 30 milyon lira ücret aldığı iddiası ise gündem oldu.

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yıllardır turuncu saçlarıyla tanınıyordu.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yıllardır turuncu saçlarıyla tanınıyordu.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medyada en aktif ünlülerden biri olarak biliniyor. Yıllardır turuncu saçlarıyla özdeşleşen sanatçı, bu imajıyla sahnede ve ekranda kolayca tanınıyordu.

Gökhan Özoğuz'un turuncu saçlarını yeşile boyattığı ve bunun için 30 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

Gökhan Özoğuz'un turuncu saçlarını yeşile boyattığı ve bunun için 30 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

Özoğuz'un turuncu saçlarına veda ederek saçlarını yeşile boyattığı öne sürüldü. Yeni rengin bir reklam filmi için seçildiği belirtildi.

Özoğuz'un bu reklam için 30 milyon liraya anlaştığı iddia edildi.

Yeni imajın bir yemek teslimat markasının reklam filmi için olduğu öne sürülüyor.

Yeni imajın bir yemek teslimat markasının reklam filmi için olduğu öne sürülüyor.

Reklam filminin, bir yemek teslimat markasının dönüşümünü anlatan kampanya için çekildiği aktarılırken, filmin yönetmen koltuğunda Martin Werner'in oturduğu ve kampanyanın sloganının 'İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi' olduğu ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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