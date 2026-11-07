Turuncu Saçlarına Veda Etti: Athena Gökhan'ın Yeni İmajı ve 30 Milyon Liralık Reklam İddiası Gündem Oldu!
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Yıllardır turuncu saçlarıyla tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez yeni imajıyla gündem oldu. Özoğuz'un saç rengini turuncudan yeşile çevirdiği ve bunu bir reklam filmi için yaptığı öne sürüldü. Reklam için 30 milyon lira ücret aldığı iddiası ise gündem oldu.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yıllardır turuncu saçlarıyla tanınıyordu.
Gökhan Özoğuz'un turuncu saçlarını yeşile boyattığı ve bunun için 30 milyon lira aldığı iddia ediliyor.
Yeni imajın bir yemek teslimat markasının reklam filmi için olduğu öne sürülüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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