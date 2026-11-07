Hülya Avşar'ın Kardeşi Helin Avşar, O Diziyle Geri Döndü!
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Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Senarist kimliğiyle yeniden gündeme gelen Avşar, 8 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçirdi. Senaryosunu yazdığı dikey formatlı komedi dizisi “Şatafatlı Sefalet”in ilk bölümü dijital kanallarda ve sosyal medyada yayınlandı.
Helin Avşar, Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak biliniyor ve son yıllarda gözlerden uzak yaşıyordu.
Helin Avşar, 8 yıldır üzerinde çalıştığı “Şatafatlı Sefalet” dizisini hayata geçirdi.
Hülya Avşar, kardeşinin dizisi için “mutlaka izleyin” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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