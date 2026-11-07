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Hülya Avşar'ın Kardeşi Helin Avşar, O Diziyle Geri Döndü!

Hülya Avşar'ın Kardeşi Helin Avşar, O Diziyle Geri Döndü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 08:47
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Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Senarist kimliğiyle yeniden gündeme gelen Avşar, 8 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçirdi. Senaryosunu yazdığı dikey formatlı komedi dizisi “Şatafatlı Sefalet”in ilk bölümü dijital kanallarda ve sosyal medyada yayınlandı.

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Helin Avşar, Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak biliniyor ve son yıllarda gözlerden uzak yaşıyordu.

Helin Avşar, Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak biliniyor ve son yıllarda gözlerden uzak yaşıyordu.

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, farklı işlerle uğraşıyordu ve son yıllarda gözlerden uzak yaşıyordu. Ablası gibi oyuncu ya da şarkıcı olmayan Avşar, bu kez senarist kimliğiyle yeniden gündeme geldi.

Helin Avşar, 8 yıldır üzerinde çalıştığı “Şatafatlı Sefalet” dizisini hayata geçirdi.

Helin Avşar, 8 yıldır üzerinde çalıştığı “Şatafatlı Sefalet” dizisini hayata geçirdi.

Helin Avşar, 8 yıldır üzerinde çalıştığı projesini hayata geçirdi: “Şatafatlı Sefalet”. Senaryosunu yazdığı dikey formatlı komedi dizisinin ilk bölümü, 5 Kasım'da dijital kanallarda ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

Avşar'ın bu senaryo için sekiz yıl çalıştığını daha önce söylediği aktarılıyor. Dizinin hangi platformlarda izlenebileceğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Hülya Avşar, kardeşinin dizisi için “mutlaka izleyin” dedi.

Hülya Avşar, kardeşinin dizisi için “mutlaka izleyin” dedi.

Ablası Hülya Avşar'ın da kardeşinin dizisini izlediği, “Ben izledim, çok beğendim, mutlaka izleyin” dediği öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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