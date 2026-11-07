Hülya Avşar'ın Kardeşi Helin Avşar, O Diziyle Geri Döndü!

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, farklı işlerle uğraşıyordu ve son yıllarda gözlerden uzak yaşıyordu. Ablası gibi oyuncu ya da şarkıcı olmayan Avşar, bu kez senarist kimliğiyle yeniden gündeme geldi.