article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uraz Kaygılaroğlu Paylaştı: Kızı Ada'nın Arabadaki “Umrumdışı” Performansı Gündem Oldu!

Uraz Kaygılaroğlu Paylaştı: Kızı Ada'nın Arabadaki “Umrumdışı” Performansı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 11:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada'yla çıktığı araba yolculuğundan eğlenceli bir video paylaştı. Arabada Mabel Matiz'in “Umrumdışı” şarkısı çalınca Ada da şarkıya eşlik etmeye başladı. Baba kızın yolculuğunu küçük bir konsere çeviren o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pis Yedili'nin Can'ından Üç Kuruş'un Kartal'ına, Uraz Kaygılaroğlu'nu birbirinden farklı rollerle izledik.

Pis Yedili'nin Can'ından Üç Kuruş'un Kartal'ına, Uraz Kaygılaroğlu'nu birbirinden farklı rollerle izledik.

Uraz Kaygılaroğlu'nu geniş kitlelere tanıtan yapımlardan biri Pis Yedili oldu. Gençlik dizisinde Can karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Baba Candır'da Haluk rolüyle komediye devam etti. Sefirin Kızı'nda Gediz olarak karşımıza çıktığındaysa bu kez bir dramın en çok konuşulan karakterlerinden birine hayat verdi.

Üç Kuruş'ta mahallesine sahip çıkan Kartal'ı, Sakla Beni'de ise Mete'yi canlandırdı. Komediye döndüğü projeler arasında da Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi ve Eltilerin Savaşı filmi vardı. Kaygılaroğlu, Eltilerin Savaşı'nda Gupse Özay'ın canlandırdığı Sultan'ın eşi Fatih rolündeydi.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşandıktan sonra da kızları Ada'nın özel günlerinde bir araya geliyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşandıktan sonra da kızları Ada'nın özel günlerinde bir araya geliyor.

Kaygılaroğlu ile kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten, 2014 yılında evlendi. Bu evlilikten kızları Ada dünyaya geldi. İkili, 2019'da yollarını ayırdıktan sonra da kızlarının doğum günlerinde ve okul hayatındaki önemli anlarda bir araya gelmeye devam etti.

Ada'nın ortaokula başlamasının heyecanını da birlikte yaşayan İşiten ve Kaygılaroğlu, o günden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kez Ada'yla ilgili paylaşım babasından geldi. Birlikte çıktıkları araba yolculuğunda çalan şarkı, ortaya eğlenceli bir video çıkardı.

Arabada “Umrumdışı” çalınca Ada şarkıya eşlik etti, babası da o anları paylaştı.

Araba yolculuğunda sevdiğiniz şarkı çalınca bir anda bütün sözleri ezbere söylemeye başlarsınız ya, Ada'nın videosu tam da öyle. Mabel Matiz'in “Umrumdışı” şarkısına eşlik eden Ada, mimikleriyle de kendini şarkının havasına kaptırdı. Uraz Kaygılaroğlu, kızının o anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Video, başka hesapların da paylaşmasıyla kısa sürede yayıldı. İzleyenlerin ilgisini çeken ayrıntı, Ada'nın şarkının sözlerine ne kadar rahat eşlik ettiğiydi. Yolculuğun fon müziği olarak başlayan “Umrumdışı”, Ada'nın performansına dönüştü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın