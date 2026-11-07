Uraz Kaygılaroğlu Paylaştı: Kızı Ada'nın Arabadaki “Umrumdışı” Performansı Gündem Oldu!

Uraz Kaygılaroğlu'nu geniş kitlelere tanıtan yapımlardan biri Pis Yedili oldu. Gençlik dizisinde Can karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Baba Candır'da Haluk rolüyle komediye devam etti. Sefirin Kızı'nda Gediz olarak karşımıza çıktığındaysa bu kez bir dramın en çok konuşulan karakterlerinden birine hayat verdi.

Üç Kuruş'ta mahallesine sahip çıkan Kartal'ı, Sakla Beni'de ise Mete'yi canlandırdı. Komediye döndüğü projeler arasında da Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi ve Eltilerin Savaşı filmi vardı. Kaygılaroğlu, Eltilerin Savaşı'nda Gupse Özay'ın canlandırdığı Sultan'ın eşi Fatih rolündeydi.