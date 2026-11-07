Uraz Kaygılaroğlu Paylaştı: Kızı Ada'nın Arabadaki “Umrumdışı” Performansı Gündem Oldu!
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Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada'yla çıktığı araba yolculuğundan eğlenceli bir video paylaştı. Arabada Mabel Matiz'in “Umrumdışı” şarkısı çalınca Ada da şarkıya eşlik etmeye başladı. Baba kızın yolculuğunu küçük bir konsere çeviren o anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Pis Yedili'nin Can'ından Üç Kuruş'un Kartal'ına, Uraz Kaygılaroğlu'nu birbirinden farklı rollerle izledik.
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşandıktan sonra da kızları Ada'nın özel günlerinde bir araya geliyor.
Arabada “Umrumdışı” çalınca Ada şarkıya eşlik etti, babası da o anları paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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