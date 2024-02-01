Çocuklar Duymasın’da Meltem Karakteri İçin Pınar Altuğ’dan Önce İlk Teklif Esra Ceyhan’a Gitmiş
Çocuklar Duymasın’da Meltem Karakteri İçin Pınar Altuğ’dan Önce İlk Teklif Esra Ceyhan’a Gitmiş
Kaynak: https://www.tv100.com/cocuklar-duymas...
9 sezon devam ederek Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' detayını ilk kez duyacaksınız...
Dizide Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ’a teklif gitmeden önce ilk görüşmenin dönemin önemli televizyoncularından Esra Ceyhan’a gittiği ortaya çıktı.
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Yayın hayatını 9 sezon sürdüren sevilen dizi Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ, 464 bölüm boyunca hayat verdiği 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
Ancak 'Meltem' karakteri için önce başka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.
Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi toplamda 9 sezon boyunca izleyicisinin karşısına çıktı.
464 bölüm süren dizi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirdi.
Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ dizide hayat verdikleri Haluk-Meltem karakterleriyle hafızalara kazındı.
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Pınar Altuğ, dizideki Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.
Meltem rolü için ilk teklif meğerse Esra Ceyhan'a gitmiş.
Ceyhan ise teklifi kabul etmemiş.
Esra Ceyhan, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
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Programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı.
Ardından ATV’ye geçip bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı yıllarca sürdürdü.
2009 yılında TRT'ye transfer olup Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz programını yaptı.
2012 yılında transfer olduğu Kanal 7'de bir süre gündüz programı sundu.
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