FOX TV'nin Yayın Hayatına NOW TV Olarak Devam Edeceği Tarih Belli Oldu!
FOX TV'nin Yayın Hayatına NOW TV Olarak Devam Edeceği Tarih Belli Oldu!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
FOX TV bir süre önce isim hakkı süresinin dolması sebebiyle yayın hayatına artık NOW TV olarak devam edeceğini açıklamıştı. Şubat ayında isim değişikliğine gideceği açıklanan kanalın ne zamandan itibaren NOW TV olacağı belli oldu!
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Uzun yıllardır adına da logosuna da alıştığımız FOX TV, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla artık bizlerle olmayacağını açıklamıştı.
İsim değişikliği kararının açıklanmasından kısa bir süre sonra NOW TV'nin yeni amblemi de belli olmuştu.
Şubat ayında ismin ve amblemin değişeceği açıklanmıştı ancak henüz bir değişiklik olmadığını gören izleyici bu duruma şaşırmıştı.
Televizyon Dünyası'nın haberine göre, isim değişikliği 12 Şubat'ta gerçekleşecek.
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