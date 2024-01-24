FOX TV'nin Adının Değişmesinin Ardından NOW TV'nin Yeni Logosu Belli Oldu!

İsim hakkı süresinin sonuna gelen FOX TV'nin isim değişikliğe gideceği önceden açıklanmıştı. Durumun netleşmesinin ardından ismi NOW TV olarak değişen FOX TV ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın yeni logosu belli oldu!