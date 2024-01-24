FOX TV'nin Adının Değişmesinin Ardından NOW TV'nin Yeni Logosu Belli Oldu!
FOX TV'nin Adının Değişmesinin Ardından NOW TV'nin Yeni Logosu Belli Oldu!
Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
İsim hakkı süresinin sonuna gelen FOX TV'nin isim değişikliğe gideceği önceden açıklanmıştı. Durumun netleşmesinin ardından ismi NOW TV olarak değişen FOX TV ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın yeni logosu belli oldu!
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Biliyoruz, senelerdir kendisine fazlasıyla alıştınız. Ancak FOX TV artık yok!
Kanalın isim hakkının dolmasıyla kulislerde pek çok iddia dolanmıştı, adının ve logosunun şubat itibarıyla değişeceği açıklanmıştı.
Yapılan açıklamayla birlikte kanalın yeni adının NOW TV olduğu duyuruldu!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanalın yeni logosu belli oldu!
Yeni logonun açıklanmasının ardından sosyal medyadan yorum yağdı.
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Siz yeni logoyu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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