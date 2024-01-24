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Bazı Vedalar Çok Üzdü: Yeni Sezonda Final Kararıyla İzleyicisini Yasa Boğan 15 Dizi

Bazı Vedalar Çok Üzdü: Yeni Sezonda Final Kararıyla İzleyicisini Yasa Boğan 15 Dizi

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
24.01.2024 - 20:20

Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi ne yazık ki reytinglere kurban giderek izleyiciye veda etti. Bakalım 2023 Eylül itibarıyla hangi diziler final yapmış?

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1. Kendi Düşen Ağlamaz

1. Kendi Düşen Ağlamaz

Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ı başrollerinde izlediğimiz ve aslında çok da sevilen Kendi Düşen Ağlamaz, reytinglere kurban giderek 27. bölümüyle ekrana veda etti.

2. Dilek Taşı

2. Dilek Taşı

Başarılı oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından olan Dilek Taşı, 20. bölümüyle final kararı aldı.

3. Hayatımın Neşesi

3. Hayatımın Neşesi

TRT 1 bu sezon dizilere acımıyor gibi görünüyor... Eğlenceli dizi Hayatımın Neşesi, 18. bölümüyle ekrana veda etti.

4. Üç Kız Kardeş

4. Üç Kız Kardeş

İddialı yapımlardan biri olan Üç Kız Kardeş, ikinci sezonunda 53. bölümüyle izleyisine veda etti.

5. Benim Güzel Ailem

5. Benim Güzel Ailem

TRT 1'de yaz dizisi olarak başlayan Benim Güzel Ailem dizisi, sezon içinde istenen reyting başarısını yakalayamadı ve 22. bölümüyle ekranlara veda etti.

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6. Adım Farah

6. Adım Farah

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Adım Farah, 27. bölümüyle ekranlara veda etti.

7. Bambaşka Biri

7. Bambaşka Biri

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca 16. bölümüyle final yaptı.

8. Aile

8. Aile

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sevilen dizisi aile, en başında anlaşılan 30. bölümüyle final yapıyor.

9. Altın Kafes

9. Altın Kafes

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Altın Kafes, yalnızca beş bölümlük bir ekran macerası yaşayabildi.

10. Ne Gemiler Yaktım

10. Ne Gemiler Yaktım

Show TV'nin oldukça iddialı başlayan dizisi Ne Gemiler Yaktım, etkileyici konusuna rağmen reytinge kurban gitti ve 8. bölümüyle final yapıyor.

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11. Yıldızlar Bana Uzak

11. Yıldızlar Bana Uzak

31 Aralık gibi oldukça kötü bir tarihte ekran macerasına başlayan dizi, 4. bölümüyle final yaptı.

12. Çöp Adam

12. Çöp Adam

İkinci sezonuyla ekranlara gelen Çöp Adam, ilk sezonun başarısını elde edemeyince 30. bölümüyle ekranlara veda etti.

13. Kader Bağları

13. Kader Bağları

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı FOX Tv dizisi 5. bölümüyle final yapmıştı.

14. Bir Derdim Var

14. Bir Derdim Var

Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerini paylaştığı, oldukça ilgi çekici bir konuya sahip Bir Derdim Var ne yazık ki reyting kurbanı olarak 6. bölümde ekranlara veda etti.

15. Aşka Düşman

15. Aşka Düşman

TV8'de büyük umutlarla başlayan dizi, ilk iki hafta reyting sonuçlarına bakılarak doğrudan final kararı aldı.

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