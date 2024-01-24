Bazı Vedalar Çok Üzdü: Yeni Sezonda Final Kararıyla İzleyicisini Yasa Boğan 15 Dizi
Bazı Vedalar Çok Üzdü: Yeni Sezonda Final Kararıyla İzleyicisini Yasa Boğan 15 Dizi
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1. Kendi Düşen Ağlamaz
2. Dilek Taşı
3. Hayatımın Neşesi
4. Üç Kız Kardeş
5. Benim Güzel Ailem
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6. Adım Farah
7. Bambaşka Biri
8. Aile
9. Altın Kafes
10. Ne Gemiler Yaktım
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11. Yıldızlar Bana Uzak
12. Çöp Adam
13. Kader Bağları
14. Bir Derdim Var
15. Aşka Düşman
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