Bir Kadın Türkiye'deki Erkeklerin Dizilerdeki Gibi Olmadığını Görünce Yaşadığı Hayal Kırılığını Paylaştı

Türk televizyon yapımlarının, global arenada büyük bir popülerlik kazandığı bilinen bir gerçek. Bu diziler, yabancı izleyiciler arasında büyük bir ilgi görüyor ve Türk oyunculara ilgiyi oldukça arttırıyor. Birçok Türk oyuncunun, yurt dışında ciddi hayranları var.