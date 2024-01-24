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Bir Kadın Türkiye'deki Erkeklerin Dizilerdeki Gibi Olmadığını Görünce Yaşadığı Hayal Kırılığını Paylaştı

Bir Kadın Türkiye'deki Erkeklerin Dizilerdeki Gibi Olmadığını Görünce Yaşadığı Hayal Kırılığını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 18:27 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 18:28

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Türk televizyon yapımlarının, global arenada büyük bir popülerlik kazandığı bilinen bir gerçek. Bu diziler, yabancı izleyiciler arasında büyük bir ilgi görüyor ve Türk oyunculara ilgiyi oldukça arttırıyor. Birçok Türk oyuncunun, yurt dışında ciddi hayranları var.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@reinaaris/vid...
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Bir kadın dizilerde gördüğü aktörlerden etkilenerek ülkemizi ziyaret etti.

Bir kadın dizilerde gördüğü aktörlerden etkilenerek ülkemizi ziyaret etti.

Fakat Türkiye'deki erkeklerin dizilerde göründüğü gibi olmadıklarını farkedince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fakat Türkiye'deki erkeklerin dizilerde göründüğü gibi olmadıklarını farkedince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video;

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