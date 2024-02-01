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Geçen Hafta Eleme Olmamış: Bazı Yarışmacıların Ortalıkta Görünmediği Survivor All Star'da Kim Elendi?

Geçen Hafta Eleme Olmamış: Bazı Yarışmacıların Ortalıkta Görünmediği Survivor All Star'da Kim Elendi?

survivor
themyscira - Misafir Editör
02.02.2024 - 00:33 Son Güncelleme: 02.02.2024 - 00:53

Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta Bozok'un sakatlanması sebebiyle eleme yarışı yapılamamıştı. Erkeklerin elemesinin 2 hafta ertelenmesinin ardından bu hafta bir kadın yarışmacının eleneceği açıklanmıştı. Kadınlar arasında gerçekleşen mücadele sonunda yarışmaya kim veda etti?

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Survivor'da iki hafta önce yapılan son elemede yarışmaya veda eden isim Seda olmuştu.

Survivor'da iki hafta önce yapılan son elemede yarışmaya veda eden isim Seda olmuştu.

Geçtiğimiz hafta Bozok'un sakatlığı sebebiyle eleme oyunu oynanamadı. Önümüzdeki hafta Bozok ve Sercan arasında oynanacak düello sonunda kimin adaya veda edeceği belli olacak.

Geçtiğimiz hafta Bozok'un sakatlığı sebebiyle eleme oyunu oynanamadı. Önümüzdeki hafta Bozok ve Sercan arasında oynanacak düello sonunda kimin adaya veda edeceği belli olacak.

Dolayısıyla bu hafta elemenin yeniden kadınlar arasında yapılacağı netleşmiş oldu. Haftanın ilk eleme adayı Kardeniz olarak belirlendi.

Dolayısıyla bu hafta elemenin yeniden kadınlar arasında yapılacağı netleşmiş oldu. Haftanın ilk eleme adayı Kardeniz olarak belirlendi.

İkinci dokunulmazlığı kaybetmelerinin ardından ikinci eleme adayı da Kırmızı takımdan oldu ve bu kez Pınar'ın adı yazıldı.

İkinci dokunulmazlığı kaybetmelerinin ardından ikinci eleme adayı da Kırmızı takımdan oldu ve bu kez Pınar'ın adı yazıldı.

Kırmızı takımın atağa geçmesiyle dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ilk eleme adayını belirledi ve Aysu'nun adını yazdılar.

Kırmızı takımın atağa geçmesiyle dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ilk eleme adayını belirledi ve Aysu'nun adını yazdılar.
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Son eleme adayı da Mavi takımdan oldu ve Berna haftanın son eleme adayı olarak belirlendi.

Son eleme adayı da Mavi takımdan oldu ve Berna haftanın son eleme adayı olarak belirlendi.

Oynanan düellolar sonunda son ikiye Aysu ve Kardeniz kaldı ve ikili arasında oynanan düelloyu Aysu kazandı.

Oynanan düellolar sonunda son ikiye Aysu ve Kardeniz kaldı ve ikili arasında oynanan düelloyu Aysu kazandı.

Yarışmaya veda eden isim Kardeniz oldu.

Yarışmaya veda eden isim Kardeniz oldu.

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