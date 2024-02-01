Geçen Hafta Eleme Olmamış: Bazı Yarışmacıların Ortalıkta Görünmediği Survivor All Star'da Kim Elendi?

Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta Bozok'un sakatlanması sebebiyle eleme yarışı yapılamamıştı. Erkeklerin elemesinin 2 hafta ertelenmesinin ardından bu hafta bir kadın yarışmacının eleneceği açıklanmıştı. Kadınlar arasında gerçekleşen mücadele sonunda yarışmaya kim veda etti?