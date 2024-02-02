İnci Taneleri Dizisinde Dilber'in Dans Ettiği Şarkı, Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'un Dansına Uyarlandı
İnci Taneleri Dizisinde Dilber'in Dans Ettiği Şarkı, Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'un Dansına Uyarlandı
İnci Taneleri dizisi ile Türkiye’de büyük bir üne kavuşan dans şarkısı, Avrupa Yakası’nın efsane karakteri Burhan Altıntop’un dansöz dansına uyarlanırsa nasıl olur? Sosyal medyada yaptılar ve oldu…
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İnci Taneleri dizisi daha yayına girmeden yayınlanan fragmanda dizideki Dilber karakterinin ‘pavyon dansı’ Türkiye’min gündemine oturdu.
Reyting rekorları kırarak başlayan İnci Taneleri dizisindeki dans ve şarkı sosyal medyada da akın haline geldi.
Şarkı ile bir çok video da çekildi ancak bu defa yapılan uyarlama birçok kullanıcının yüzünü fazlasıyla güldürdü.
Dilber dansının şarkısı, Avrupa Yakası’nda Burhan Altıntop’un ‘dansöz dansı’ anlarına uyarlandı, video binlerce beğeni aldı.
İşte Burhan Altıntop’un Dilber Dansı videosu
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