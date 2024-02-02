Şevval Sam ve Melek Baykal'ın Rol Alacağı Yan Oda Dizisinden Erken Ayrılık "2 Oyuncu Veda Etti"

OGM Pictures imzalı yeni yapım 'Yan Oda' gündeme geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Star TV'de yayınlanacak olan yeni dizi Yan Oda'nın okuma provaları Salı günü başlıyor! Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iddialı yapımın kadrosunda yer alması planlanan iki isimden ise beklenmeyen veda geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen oyuncuların henüz dizi başlamadan veda etmelerinin nedenini de açıkladı.

İşte, detaylar...