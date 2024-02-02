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Şevval Sam ve Melek Baykal'ın Rol Alacağı Yan Oda Dizisinden Erken Ayrılık "2 Oyuncu Veda Etti"

Şevval Sam ve Melek Baykal'ın Rol Alacağı Yan Oda Dizisinden Erken Ayrılık "2 Oyuncu Veda Etti"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.02.2024 - 14:00

OGM Pictures imzalı yeni yapım 'Yan Oda' gündeme geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Star TV'de yayınlanacak olan yeni dizi Yan Oda'nın okuma provaları Salı günü başlıyor! Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iddialı yapımın kadrosunda yer alması planlanan iki isimden ise beklenmeyen veda geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen oyuncuların henüz dizi başlamadan veda etmelerinin nedenini de açıkladı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Yan Oda dizisi için ilk anlaşılan isimler Melek Baykal ve Oktay Çubuk olmuştu! Usta oyuncularla birlikte birbirinden yetenekli ve sevilen oyuncuların da yer alacağı öğrenildi.

Yan Oda dizisi için ilk anlaşılan isimler Melek Baykal ve Oktay Çubuk olmuştu! Usta oyuncularla birlikte birbirinden yetenekli ve sevilen oyuncuların da yer alacağı öğrenildi.

Yeni dizi Yan Oda, Mehmet Barış Günger tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturacağı biliniyor.

Yan Oda dizisi Yasak Elma'dan sonra Şevval Sam'ın yeni projesi olacak!

Yan Oda dizisi Yasak Elma'dan sonra Şevval Sam'ın yeni projesi olacak!

Şevval Sam, dizide bir televizyon sunucu olan Verda karakterine hayat verecek. Partneri ise Fikret karakterine hayat veren Caner Cindoruk olacak.

Salı günü okuma provasına başlanacak olan Yan Oda'da beklenmedik veda ise dikkat çekti!

Salı günü okuma provasına başlanacak olan Yan Oda'da beklenmedik veda ise dikkat çekti!

Son olarak Aile dizisinde seyirciyle buluşan Ayda Aksel ve sevilen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu projeden ayrıldı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayda Aksel, bacağını kırdı. Usta oyuncunun düştüğü ve bacağındaki kırık nedeniyle bir de ameliyat geçirdiği öğrenildi. Altuntaş, usta oyuncunun bir süre dinlenmesi gerektiğini duyurdu. 

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun ise şartlarda anlaşamadığı için projede yer almayacağını açıkladı.

Yan Oda dizisinin oyuncu kadrosu ise neredeyse netleşti!

Yan Oda dizisinin oyuncu kadrosu ise neredeyse netleşti!

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Yan Oda'nın oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin ve Samet Kaan Kuyucu'nun rol alacağı iddia ediliyor.

Şevval Sam ve Caner Cindoruk'tan sonra Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın da rolü belli oldu.

Şevval Sam ve Caner Cindoruk'tan sonra Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın da rolü belli oldu.

Onur Seyit Yaran, Caner Cindoruk'un hayat verdiği ünlü iş insanı Fikret Alabey'in oğlu Taylan olarak seyirci karşısına çıkacak. 

Yaran'ın partneri ise 'Adım Farah' dizisinin genç ve yetenekli oyuncusu Derya Pınar Ak olacak.

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