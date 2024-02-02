Şevval Sam ve Melek Baykal'ın Rol Alacağı Yan Oda Dizisinden Erken Ayrılık "2 Oyuncu Veda Etti"
Şevval Sam ve Melek Baykal'ın Rol Alacağı Yan Oda Dizisinden Erken Ayrılık "2 Oyuncu Veda Etti"
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
OGM Pictures imzalı yeni yapım 'Yan Oda' gündeme geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Star TV'de yayınlanacak olan yeni dizi Yan Oda'nın okuma provaları Salı günü başlıyor! Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iddialı yapımın kadrosunda yer alması planlanan iki isimden ise beklenmeyen veda geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen oyuncuların henüz dizi başlamadan veda etmelerinin nedenini de açıkladı.
İşte, detaylar...
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Yan Oda dizisi için ilk anlaşılan isimler Melek Baykal ve Oktay Çubuk olmuştu! Usta oyuncularla birlikte birbirinden yetenekli ve sevilen oyuncuların da yer alacağı öğrenildi.
Yan Oda dizisi Yasak Elma'dan sonra Şevval Sam'ın yeni projesi olacak!
Salı günü okuma provasına başlanacak olan Yan Oda'da beklenmedik veda ise dikkat çekti!
Yan Oda dizisinin oyuncu kadrosu ise neredeyse netleşti!
Şevval Sam ve Caner Cindoruk'tan sonra Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın da rolü belli oldu.
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